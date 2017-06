Thiếu gia tâm thần đi xe Lexus lao vào trụ sở công an 'múa dao'

Kiên hô hoán, cầm dao lao vào phòng làm việc của Phó công an phường định chém vào các vị trí hiểm nhưng bất thành.

Nghĩ anh trai có một khoản cho vay, tối 7/10/2015, Đào Trung Kiên (36 tuổi, ở thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang) cùng Nguyễn Tiến Dũng lái ôtô đi đòi nợ. Đến nhà người đàn ông ở phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, Kiên bị "từ chối nhận nợ" nên nổi giận, rút dao bấm ra đâm song không trúng ai. Sự việc được gia chủ báo công an phường nhờ can thiệp.

Ông Mai Đức Hội, Phó công an phường Nguyễn Trãi, khi đến thấy Kiên đang cãi nhau đã giơ camera ra quay. Không giật được máy của ông Hội, Kiên tức tối bỏ đi, đe dọa: “Mày sẽ biết mặt tao, rồi tao sẽ chém chết mày”.

Kiên ra xe và cùng Dũng về quán karaoke của người quen ăn nhậu. Đến 22h cùng ngày, Kiên bảo Dũng chở đi mua dao để tới phường Nguyễn Trãi chém ông Hội. Dũng đưa dao có sẵn cho Kiên, rồi đổi sang lái chiếc Lexus màu đen đi tới trụ sở công an phường Nguyễn Trãi. Chiếc SantaFe do Dũng lái lúc trước giờ có người điều khiển chạy theo sau.

Theo cáo buộc của nhà chức trách, Kiên xuống xe, cầm theo dao lao vào trụ sở công an phường hô: “Chém chết công an phường”. Thấy ông Hội đang nghe điện thoại, Kiên lao tới song vị công an cầm ghế đỡ kịp đường dao. Con dao bị tuột chuôi bay về phía sau ông Hội, rơi xuống rãnh thoát nước.

Ông Hội cùng một số người khống chế Kiên nhưng bị nhóm đi cùng anh ta lao vào ngăn cản. Kiên và Dũng bị bắt sau đó.

Quá trình điều tra, Kiên được xác định bị tâm thần phân liệt nhẹ. Tại phiên sơ thẩm do TAND tỉnh Lào Cai mở đầu năm 2017, Kiên bị phạt 6 năm tù do phạm tội Giết người. Dũng lĩnh 3 năm 4 tháng về hai tội Giết người và Làm nhục người khác.

Ngày 19/6, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét kháng cáo kêu oan của Kiên. Kiên không nhận tội, khai đến trụ sở công an phường Nguyễn Trãi tìm để hỏi ông Hội vì sao đập đầu mình vào cột nhà người đàn ông nợ tiền anh trai mình.

Trong phòng làm việc, Kiên thấy ông Hội giơ ghế nên giật mình và rút dao... Lời khai của gần chục nhân chứng ở phiên phúc thẩm cũng không thống nhất về động tác, số lần chém của Kiên.

Là người giám hộ, mẹ Kiên cho rằng con trai không phạm tội giết người. Bà chỉ về phía bị hại cho rằng ông Hội "vẫn sống sờ sờ thì sao lại xử con trai tôi tội giết người?”. Bà nhắc lại nhiều lần điều này dù HĐXX giải thích Kiên phạm tội giết người nhưng chưa đạt. Việc ông Hội không chết nằm ngoài mong muốn của anh ta.

Có mặt tại phiên xử, ông Hội nói vung dao nhằm vào những vị trí hiểm như đầu, cổ, ngực và ông may mắn bị thương vì nhanh tay giơ ghế đỡ. Ông cho rằng các nhân chứng khai gian dối vì họ đứng ở xa lúc xảy ra sư việc.

Sau một ngày xét xử, sáng 20/6, cấp phúc thẩm xem xét thêm tình tiết giảm nhẹ là phạm tội chưa đạt, gia đình có công với cách mạng nên giảm cho Kiên một năm tù.

Bảo Hà