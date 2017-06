Trường học mở cửa ký túc xá đón thí sinh thi THPT quốc gia

Nhiều thí sinh ở xa 30-40 km, gia đình khó khăn, Trường THPT Mường Lát (Thanh Hóa) sẽ mở cửa ký túc xá đón sĩ tử và người nhà.

Là huyện biên giới xa nhất của tỉnh Thanh Hóa, Mường Lát có nhiều xã cách điểm thi 30-40 km, việc đi lại của thí sinh rất khó khăn. Để tạo điều kiện cho sĩ tử yên tâm tham dự kỳ thi, Trường THPT Mường Lát đã mở cửa ký túc xá đón thí sinh và người nhà đến ở miễn phí.

"Nhà trường còn cử cán bộ, giáo viên tham gia cùng người nhà nấu ăn nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho thí sinh trong những ngày thi", thầy Trần Anh Văn, Hiệu trưởng THPT Mường Lát nói. Năm nay, tại điểm trường có 200 thí sinh đăng ký dự thi, gồm cả thí sinh hệ giáo dục thường xuyên và tự do.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, tại các huyện biên giới khác như Quan Sơn, Quan Hóa, nhà trường cũng đã chuẩn bị đủ nước uống, điện sinh hoạt để phục vụ thí sinh và người nhà.

Làng học sinh Trường THPT Mường Lát sẽ mở cửa miễn phí phục vụ thí sinh và người nhà.

Hiện công tác in sao, niêm phong, đóng gói đề thi THPT quốc gia năm 2017 tại Thanh Hóa đã hoàn tất. Hôm nay, Sở sẽ chuyển đề về các hội đồng thi. Để bảo đảm an toàn, mỗi hội đồng thi sẽ bố trí một điểm trưởng, thư ký và lực lượng công an nhận đề thi. Các đơn vị bố trí ôtô riêng cùng các vật dụng cần thiết để bảo quản, vận chuyển đề về điểm thi an toàn.

Cụm thi THPT quốc gia số 27 tại Thanh Hóa có hơn 33.500 thí sinh dự thi xét công nhận tốt nghiệp và xét tuyển đại học, cao đẳng. Với môn Ngoại ngữ, toàn tỉnh có 11 thí sinh đăng ký thi tiếng Pháp; tiếng Nga và tiếng Trung chỉ có hai em đăng ký dự thi mỗi môn.

Theo nhà giáo ưu tú Lê Văn Hoa, Phó giám đốc Sở Giáo dục, hiện các trường THPT trên địa bàn chưa tổ chức dạy tiếng Trung. Hai thí sinh đăng ký dự thi năm nay do tự học. Các em sẽ được sắp xếp thi chung phòng với thí sinh thi ngoại ngữ khác, song dùng đề riêng biệt.

Thanh Hóa có 69 điểm thi đặt tại 27 huyện, thị, thành phố. Hơn 4.000 cán bộ giáo viên (chưa kể dự phòng) ở các cơ sở Học viện Tài chính, Đại học Hồng Đức, Đại học Luật Hà Nội… và các trường THPT trên địa bàn được huy động tham gia làm nhiệm vụ tổ chức kỳ thi.

Ngày 21/6, thí sinh làm thủ tục dự thi và ngày 22-24/6 sẽ làm bài thi THPT quốc gia.