Cách làm bún tươi tại nhà đảm bảo an toàn, tốt cho sức khỏe

Trong những ngày hè oi bức thì bún là một món dễ ăn và được nhiều người lựa chọn, nhưng khi tự tay làm bún tươi cho cả nhà, bạn hoàn toàn an tâm về an toàn thực phẩm.

Nguyên liệu cho 1,5 kg bún:

- 400 g gạo tẻ

- 60 g bột năng

- 380 ml nước

- 5 g muối

- 10 ml dầu ăn

- Khuôn làm bún

Bún tươi tự làm đảm bảo an toàn thực phẩm cho cả gia đình.

Cách làm:

- Cho 300 g bột tẻ với 60 g bột năng, 5 g muối, 380 ml nước vào rồi trộn thật đều. Để bột nghỉ 30 phút.

- Cho hỗn hợp bột lên chảo, cho 10 ml dầu ăn vào đảo đều đến khi bột kết dính vào nhau thì tắt bếp. Trộn tiếp 100 g gạo tẻ vào.

- Nhào bột thật đều khoảng 15 phút, sau đó chia bột thành từng phần nhỏ để dễ cho vào khuôn.

Chia bột thành từng phần nhỏ trước khi cho vào khuôn.

- Bắc một nồi nước to lên bếp, đun cho đến khi nước sôi, rồi từ từ ép bột trong khuôn thành sợi, cho vào nồi nước, đun lửa vừa đến khi sợi bún trong là chín. Chú ý, khi đun không nên khuấy, bún dễ bị nát.

Ép bột từ khuôn làm bún để tạo hình các sợi bún.

- Chuẩn bị một chậu nước lạnh, khi bún chín vớt ra, thả vào cho sợi bún dai, sạch và không bị nát.

- Sau đó vớt bún ra, để ráo và thưởng thức. Bún không có chất bảo quản nên bạn nên dùng luôn trong ngày.

- Bún tươi tự làm có sợi to hơn ngoài hàng, vị thơm ngon của gạo, đặc biệt là bảo đảm an toàn thực phẩm cho cả nhà. Tuy nhiên, sợi bún không trắng và giòn như ngoài hàng, vì không có hàn the.

(Theo Zing)