Liên tiếp xảy ra các vụ đâm chết người manh động ở Sài Gòn

Một vụ nam thanh niên bị tấn công, giết hại trước quán karaoke; còn 1 vụ khác nạn nhân bị đâm chết ngay tại phòng trọ ở Sài Gòn.

Vụ mới đây, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang phối hợp cùng Công an huyện Bình Chánh truy xét nhóm nghi can đâm chết 1 thanh niên trong phòng trọ xảy ra tại ấp 5, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh.

Hiện Công an khoanh đã vùng được 3 kẻ nghi can gây án gồm: Trịnh Văn Đức (SN 1996), Nguyễn Ngọc Tâm (SN 1994) và Phan Thanh Quế (SN 1996, cùng quê Đắc Lắc, tạm trú huyện Bình Chánh).

Nạn nhân bị sát hại là anh Nguyễn Thành Đồng (SN 1988, quê Bến Tre).

Trước đó, khoảng 18h30 chiều 18/6, người dân trong khu trọ tại ấp 5 nghe tiếng ồn ào, kêu cứu từ phòng trọ của anh Đồng nên chạy đến tìm hiểu. Tại đây, người dân phát hiện anh Đồng bị đâm gục, tử vong tại chỗ, còn 3 đối tượng trên có mặt tại phòng trọ nhưng nhanh chóng chạy thoát khỏi hiện trường.

Khi điều tra, công an xác định được nhóm đối tượng gây án và truy lùng gắt gao để xử lý.

Hiện trường vụ án mạng ngay trước quán karaoke ở Q.9 làm 1 người tử vong

Trong 1 vụ khác, các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM đang phối hợp cùng Công an Q.9 truy xét các đối tượng sát hại anh Nguyễn Tấn Đại (SN 1993, quê Bến Tre) tại 1 quán karaoke trên địa bàn.

Theo điều tra, đêm 13/6 nhóm anh Đại khoảng 15 người đến quán karaoke Nhạc Việt, ở đường số 61, P.Phước Long B, Q.9 tổ chức sinh nhật cho một người bạn. 22h đêm, khi ra khỏi phòng hát để về, nhóm anh Đại phát sinh mâu thuẫn, cự cãi với 1 nhóm khách khác, khoảng 10 người cũng vừa giải trí ở phòng bên cạnh, chuẩn bị ra về.

Nhân viên quán karaoke can ngăn, khuyên nhóm anh Đại nán lại trong phòng một lát để tránh xung đột. Ngoài ra có 2 nữ, 1 nam của nhóm phòng bên cạnh đã gặp nhóm anh Đại để xin lỗi.

Một lúc sau, tưởng nhóm kia bỏ đi, nhóm anh Đại ra lấy xe để về. Tuy nhiên vừa thấy nhóm anh Đại, nhóm đối thủ chờ sẵn phía trước đã xông vào tấn công. Nhóm của anh Đại yếu thế nên bỏ chạy thoát thân, riêng anh Đại bị các đối tượng đánh đập, dùng vỏ chai bia đâm gục tại chỗ.

Sau khi gây án, nhóm đối tượng bỏ chạy khỏi hiện trường. Anh Đại được nhóm bạn đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Công an vào cuộc điều tra, hiện đang khoanh vùng nhóm đối tượng gây án, nghi vấn quê gốc Bình Định. Đáng nói camera an ninh trong quán karaoke đã hư hỏng nên không ghi nhận lại được nhân dạng các đối tượng gây án.

