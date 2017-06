Cẩn trọng với các thiết bị gian lận “đội lốt” máy tính

Liên quan đến kế hoạch phòng ngừa, phát hiện các hành vi gian lận thi cử, luôn là vấn đề được dư luận hết sức quan tâm tại các kỳ thi, Thiếu tá Công an Nguyễn Chí Thành cho biết: Hiện nay, các thiết bị công nghệ cao, gian lận thi cử được rao bán công khai trên mạng với nhiều chủng loại phong phú, có giá từ 500 ngàn đồng đến 5 triệu đồng. Đặc biệt, tại các tỉnh giáp ranh biên giới, việc mua bán các thiết bị này rất dễ.

Năm 2017, kỳ thi THPT quốc gia được giao cho các địa phương chủ trì. Nhằm đảm bảo cho kỳ thi có tính chất “hai trong một”, vừa xét để tốt nghiệp vừa tuyển sinh đại học, cao đẳng diễn ra khách quan, công bằng, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan, đặc biệt là Bộ Công an tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn cho kỳ thi.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ nặng nề này, công tác đảm bảo an toàn, chống gian lận thi cử cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 đã được lực lượng Công an chủ động lên kế hoạch triển khai từ rất sớm.

Tăng cường “cắm chốt” tại các điểm nóng về an ninh trật tự

Chia sẻ với PV Báo CAND, Thiếu tá Nguyễn Chí Thành, Phó Trưởng phòng 4, Cục An ninh Chính trị nội bộ (A83), Bộ Công an cho biết: "Ngay sau khi nhận được chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ phân công nhiệm vụ cho các Bộ, ngành trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, Cục A83 đã được Bộ Công an, Tổng cục An ninh giao nhiệm vụ phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương triển khai kế hoạch và nhiệm vụ cụ thể".

"Trong đó, lực lượng Công an sẽ tham gia bảo vệ an toàn cho kỳ thi ở tất cả các khâu, từ công tác phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông cho đến bảo mật đề thi, vận chuyển đề thi, bài thi; bảo đảm an toàn khu vực in sao đề thi, khu vực chấm thi; giữ gìn an ninh, trật tự và an toàn tại các địa điểm tổ chức thi trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi".

Công an Hà Nội tham gia đảm bảo an toàn cho kỳ thi THPT quốc gia.

“Các Hội đồng thi tại các địa phương năm nay đều có đại diện Ban Giám đốc Công an các tỉnh, thành tham gia. Đây chính là điểm nhấn vì năm nay có nhiều đổi mới, Bộ GD&ĐT mong muốn các Bộ, ngành, đặc biệt là Bộ Công an tham gia phối hợp chặt chẽ hơn nhằm đảm bảo an toàn trong tất cả các khâu tổ chức thi, từ bảo mật đề thi đến coi thi và chấm thi” – Thiếu tá Nguyễn Chí Thành cho hay.

Theo báo cáo của các địa phương, đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 đều đã sẵn sàng. Công tác kiểm tra điều kiện đảm bảo cho kỳ thi của ngành Giáo dục cho thấy, ngoại trừ một số điểm trường ở vùng sâu, vùng xa còn chưa đủ điều kiện đảm bảo an toàn về cơ sở vật chất, sẽ cần phải gia cố lại thì phần lớn các điểm thi đều đảm bảo an toàn, đúng quy chế.

Riêng đối với những điểm thi đóng trên các địa bàn vốn được xem là điểm nóng về an ninh trật tự, ngành giáo dục sẽ phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an để tăng cường lực lượng bảo vệ, “cắm chốt” tại các điểm này nhằm ngăn ngừa những tình huống bất ngờ có thể xảy ra.

Đồng thời, lực lượng Công an cũng đã phối hợp với ngành giáo dục tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ coi thi về các hình thức chống gian lận trong thi cử, đặc biệt là việc sử dụng các thiết bị công nghệ cao.

Bên cạnh đó, lực lượng công an tại các địa phương còn phối hợp với Hội đồng tuyển sinh các cụm thi tiến hành rà soát, kiểm tra chặt chẽ hồ sơ đăng ký dự thi nhằm phát hiện những biểu hiện nghi vấn làm giả hồ sơ với mục đích thi kèm, thi hộ; làm giả giấy chứng nhận ưu tiên để được cộng điểm cũng như tăng cường các biện pháp nhằm bảo mật đề thi, đảm bảo an toàn trong cả khâu coi thi và chấm thi.

Cẩn trọng với các thiết bị gian lận “đội lốt” máy tính

“Khi các thiết bị công nghệ phục vụ cho việc gian lận thi cử ngày càng tinh vi thì trách nhiệm, sức ép cho giám thị nói riêng, ngành giáo dục nói chung sẽ càng lớn vì các hành vi gian lận chủ yếu diễn ra trực tiếp tại phòng thi, nơi mà ngành giáo dục phụ trách trực tiếp.

Do vậy, để phát hiện gian lận, giám thị tại các phòng thi đóng một vai trò hết sức quan trọng. Ngoài việc tập huấn cho giám thị cách thức phát hiện gian lận thi cử thì việc lựa chọn các giám thị có kinh nghiệm, có tinh thần trách nhiệm cao là hết sức cần thiết” - Thiếu tá Nguyễn Chí Thành chia sẻ.

Cảnh báo về một số thiết bị dễ bị thí sinh lợi dụng để gian lận trong thi cử hiện nay, Thiếu tá Nguyễn Chí Thành cho hay: Theo quy chế thi, các loại máy tính được đưa vào phòng thi là máy thông dụng, phổ biến trên thị trường được Bộ GD&ĐT cho phép ...

Tuy nhiên, do chủng loại máy tính hiện nay rất phong phú nên dù có được tập huấn, các giám thị cũng sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc nhớ hết các ký hiệu máy.

“Trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2016, tại Hải Phòng đã xuất hiện tượng thí sinh dùng vỏ máy tính nhưng ruột là điện thoại Iphone để chụp ảnh đưa đề thi ra ngoài, đồng thời nhận lời giải từ bên ngoài gửi vào. Đây là hành vi gian lận, và đã được Công an Hải Phòng phát hiện.

Do vậy, để hạn chế gian lận, với máy tính bỏ túi, các giám thị phải kiểm tra xem có đúng chức năng của máy tính không?” - Thiếu tá Nguyễn Chí Thành lưu ý.

Về công tác phòng ngừa, phát hiện thi hộ, thi kèm, Thiếu tá Nguyễn Chí Thành cho biết: Đây cũng là vấn đề được Bộ Công an và công an địa phương, nhất là các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, TP.Hồ Chí Minh hết sức chú trọng.

Năm nay, Cục An ninh mạng, Bộ Công an sẽ làm viêc với Bộ GD&ĐT để chủ động ngăn chặn nếu có xuất hiện tình trạng này. Trước đó, trong năm 2016, thông qua các diễn đàn, các website trên mạng, công an Hà Nội cũng đã phát hiện được một số trường hợp thi hộ, thi kèm.

