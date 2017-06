Cán bộ, giáo viên nấu ăn phục vụ thí sinh

Để hỗ trợ thí sinh về dự thi THPT quốc gia năm 2017, từ ngày 20/6, tại các trường THPT huyện vùng cao, biên giới Thanh Hóa (như Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn) sẽ có giáo viên đến cùng tham gia nấu cơm phục vụ thí sinh trong những ngày diễn ra kỳ thi.

Sáng nay 20/6, ông Trần Anh Văn, Hiệu trưởng Trường THPT Mường Lát cho biết, kỳ thi năm nay nhà trường có 213 thí sinh đăng ký dự thi (gồm thí sinh của nhà trường, Trung tâm GDTX huyện và thí sinh tự do), trong đó có 170 thí sinh dự thi để xét tốt nghiệp THPT, 43 thí sinh dự thi vừa xét tuyển tốt nghiệp THPT vừa xét tuyển vào ĐH, CĐ.

Ảnh: Lê Anh

Mường Lát có nhiều xã cách điểm thi xa từ 30 – 40km, việc đi lại trong những ngày thi rất khó khăn, nên nhà trường đã mở cửa ký túc xá đón thí sinh và người nhà đến ở miễn phí.

Nhà trường bố trí miễn phí nước uống, điện sinh hoạt đầy đủ trong những ngày thi. Đồng thời, trường cử cán bộ, giáo viên tham gia cùng với người nhà thí sinh trực tiếp nấu ăn nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, sức khỏe cho thí sinh trong những ngày thi.

Ở các huyện như Quan Sơn, Quan Hóa, lượng thí sinh đăng ký dự thi cũng khá đông, nhà trường cũng đã chuẩn bị đủ nước uống, điện sinh hoạt miễn phí để phục vụ thí sinh và người nhà một cách chu đáo nhất.

Ông Dương Đình Hoán, Quyền trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Sở GD-ĐT Thanh Hóa cho biết, đến thời điểm này công tác in sao, niêm phong, đóng gói đề thi THPT quốc gia năm 2017 tại Thanh Hóa đã được hoàn tất.

Ông Hoán cho biết thêm, ngày 20/6, Sở GD-ĐT Thanh Hóa sẽ phát đề thi về các Hội đồng thi. Để bảo đảm an toàn, mỗi Hội đồng thi sẽ bố trí một điểm trưởng, thư ký và một công an để nhận đề thi. Các đơn vị bố trí xe ô tô riêng cùng các vật dụng cần thiết để bảo quản, vận chuyển đề thi về đến điểm thi an toàn.

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 tại Thanh Hóa có 33.522 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 3.009 thí sinh tự do. Có 69 điểm thi đặt tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh với tổng số phòng thi là 1.464 phòng.

Tỉnh đoàn Thanh Hóa cũng đã ra quân Chương trình tiếp sức mùa thi năm 2017 với hơn 1.800 tình nguyện viên tham gia.

Lực lượng thanh niên tình nguyện sẽ hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ thí sinh, người nhà thí sinh đến các nhà trọ giá rẻ, nhà trọ miễn phí, ký túc xá, các địa điểm ăn uống hợp lý gần các khu vực bố trí điểm thi; phối hợp với lực lượng chức năng hướng dẫn, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm thường xảy ra ùn tắc.

Lê Anh