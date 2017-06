Lo sợ tương lai bị cấm, khách hàng quay lưng với xe động cơ diesel

Xe động cơ diesel lâu nay rất được ưa chuông tại châu Âu do ưu điểm tiết kiệm nhiên liệu, nhưng giờ đây đang đứng trước nguy cơ bị xoá sổ, do hàng loạt thành phố ở đây lên kế hoạch cấm loại xe này.

Hàng loạt các vụ việc tiêu cực liên quan đến động cơ diesel đã khiến các nhà sản xuất e dè hơn, dù loại động cơ này có ý nghĩa lớn trong việc giúp họ đáp ứng quy định khí thải CO2 trung bình 95 g/km của EU.

Thành phố Stuttgart của Đức đang cân nhắc từ năm sau sẽ cấm xe động cơ diesel sản xuất trong vòng 3 năm trở lại đi vào thành phố. Thành phố Munich có thể cũng sẽ ban hành lệnh cấm tương tự.

Năm ngoái, thị trưởng các thành phố Paris, Madrid, Athens và Mexico City đã cùng nhau phác thảo kế hoạch cấm hoàn toàn xe động cơ diesel ở các thành phố này vào năm 2025.

Trước đó, 13 nước châu Âu và Bắc Mỹ đã công bố kế hoạch cấm tất cả xe động cơ xăng và diesel vào năm 2050.

Tháng 10 tới, London sẽ bắt đầu thu thêm phí độc hại 10 bảng Anh đối với các xe động cơ diesel không đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4 đi vào thành phố. Thông tin này lập tức có ảnh hưởng đến thị trường; xe diesel chỉ còn chiếm 40% tổng tiêu thụ ô tô trong tháng 3/2017, giảm so với tỷ lệ 45,8% của năm ngoái và đỉnh cao 48,1% hồi năm 2012.

Doanh số xe diesel giảm xuống chỉ còn chiếm 46% thị phần ở châu Âu trong 3 tháng đầu năm nay, từ mức 50% của năm ngoái, theo số liệu của JATO Dynamics.

Trong số các hãng xe sang Đức, BMW có tỷ lệ xe diesel cao nhất ở châu Âu, trong khi 80% xe Volvo là diesel và Land Rover cũng có nhiều xe diesel, theo thống kê của JATO Dynamics. Một số chuyên gia cho rằng các thuơng hiệu xe sang có nhiều xe diesel không phải lo lắng nhiều vì họ cũng có doanh số bán buôn ở châu Âu cao.

Khách hàng mua buôn, mua xe cho thuê chỉ dùng xe 2-3 năm, trong khi khách hàng cá nhân giữ xe lâu hơn, nên sẽ cân nhắc thận trọng hơn trước lựa chọn xe động cơ diesel.

Một thương hiệu có thể bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Peugeot, với gần một nửa doanh số đến từ xe động cơ diesel trong 3 tháng đầu năm nay, tỷ lệ cao hơn mọi thương hiệu của Volkswagen Group.

Ông Tobias Ulbrich, một chuyên gia về luật giao thông của công ty Rogert & Ulbrich ở Dusseldorf (Đức) cho rằng chính các nhà sản xuất ô tô đã khiến những lệnh cấm xe động cơ diesel nói trên xuất hiện, do việc làm ăn gian dối, và ông đại diện cho khoảng 1.700 chủ xe VW đang kiện Volkswagen về những thiệt hại mà họ phải chịu do việc gian lận khí thải của công ty. Ông cho biết giá trị xe diesel hiệu VW của họ đã giảm thê thảm do vụ bê bối gian lận khí thải.

Nhật Minh