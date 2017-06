Hơn 36 nghìn trường hợp sốt xuất huyết, 10 ca tử vong

Ngày 20/6, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết hiện cả nước ghi nhận hơn 36 nghìn trường hợp mắc sốt xuất huyết Dengue (SXHD) tại 47 tỉnh/thành phố, trong đó có 10 trường hợp tử vong.

Các ca tử vong được ghi nhận tại Đồng Nai, Bến Tre, Tiền Giang, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh mỗi địa phương 1 trường hợp, Đồng Tháp 2 trường hợp và Trà Vinh 3 trường hợp.

Các ca sốt xuất huyết người lớn điều trị tại bệnh viện. Ảnh minh họa: Hồng Hải

So với cùng kỳ năm 2016 số mắc, tử vong do sốt xuất là tương đương. Các trường hợp mắc sốt xuất huyết vẫn tập trung chủ yếu tại khu vực miền Nam và tăng cao tại khu vực miền Bắc. Đặc biệt Hà Nội, Quảng Nam, Đà Nẵng, Trà Vinh, Quảng Ngãi và Cà Mau là những tỉnh, thành phố có số mắc sốt xuất huyết tăng cao bất thường so với năm trước.

Nhằm chủ động và nâng cao chất lượng của công tác điều trị, giảm tỷ lệ tử vong do SXHD, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có công văn yêu cầu Giám đốc các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành tiếp tục phổ biến, tập huấn, tập huấn lại "Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết Dengue" tại tất cả các đơn vị, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do đơn vị quản lý.

Bên cạnh đó, cần tăng cường củng cố và duy trì hoạt động của “Nhóm điều trị SXHD” và “Đường dây điện thoại nóng phòng, chống dịch SXHD” tại các đơn vị khám, chữa bệnh để có thể thường xuyên tư vấn, trao đổi thông tin về chuyên môn, yêu cầu hỗ trợ khi cần thiết.

Đồng thời bảo đảm việc đáp ứng đầy đủ các phương tiện, trang thiết bị, thuốc, dịch truyền, máu và các chế phẩm của máu, các lưu đồ xử trí để cấp cứu người bệnh, đặc biệt là dung dịch cao phân tử để chống sốc phải là HES 200 6%.

Tại các bệnh viện cần theo dõi, tổng hợp, thống kê tình hình bệnh dịch SXHD tại bệnh viện để đánh giá công tác tiếp nhận, chẩn đoán, điều trị của tuyến dưới và các tỉnh có chuyển người bệnh đến bệnh viện xem đã phù hợp chưa, chuyển viện đã an toàn và hợp lý chưa để rút kinh nghiệm với các đơn vị. Tổng hợp các trường hợp tử vong, phân tích nguyên nhân tử vong, tổ chức rút kinh nghiệm và phổ biến kịp thời nhằm hạn chế tối đa các trường hợp tử vong.

Bộ Y tế cũng giao các bệnh viện tuyến cuối của hệ thống điều trị SXHD gồm Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW, Bệnh viện Nhi TW, Bệnh viện đa khoa TW Huế, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Tp Hồ Chí Minh, Bệnh viện Nhi đồng 1 Tp Hồ Chí Minh, Bệnh viện Nhi đồng 2 Tp Hồ Chí Minh chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc, dịch truyền, các chế phẩm máu, nhân lực để tiếp nhận, cấp cứu, điều trị người bệnh SXHD.

Hồng Hải