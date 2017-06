Hà Nội: Nhóm thanh niên cướp 2 con chó phốc để... siết nợ

Cho rằng bà Thảo trốn nợ, nhóm của Chiến đã bắt giữ bà này, đánh đập rồi cướp 2 con chó phốc và chiếc xe máy để siết nợ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Thanh Xuân vừa bắt khẩn cấp 5 đối tượng để điều tra về hành vi cướp tài sản. Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Hữu Chiến (SN 1989, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội), Nguyễn Thanh Hải (SN 1992, trú tại phường Phương Liệt, Thanh Xuân), Trần Sỹ Tú (SN 1992, trú tại Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng), Vương Hoàng An (SN 1989, trụ tại phường Cầu Dền, Hai Bà Trưng) và Nguyễn Văn Lưu (SN 1991, trú tại TP Vinh, Nghệ An).

Các đối tượng bị cảnh sát bắt giữ.

Theo thông tin từ cơ quan công an, ngày 14/6, Đội Cảnh sát hình sự - CAQ Thanh Xuân nhận được đơn trình báo của bà Trần Thị Thảo (SN 1967, quê Quảng Ninh; hiện đang trú tại Hà Nội) về việc bị một số đối tượng đánh đập, siết nợ. Trong đơn, bà Thảo trình bày, đầu tháng 6/2017, bà Thảo vay Nguyễn Hữu Chiến, chủ tiệm cầm đồ trên phố Trường Chinh (phường Phương Liệt, Thanh Xuân) 10 triệu đồng, trả trong vòng 50 ngày, mỗi ngày 200 nghìn đồng.

Sau khi nhận tiền, bà Thảo trả trước 2 ngày. Đến ngày thứ ba, bà Thảo bận việc ở quê nên chưa trả được tiền cho Chiến. Gọi điện cho bà Thảo không được, Chiến tìm đến nhà trọ của “con nợ”. Tại đây, nghe thông tin bà Thảo còn nợ tiền của nhiều người khác và cũng sắp chuyển chỗ ở, Chiến nghĩ bà Thảo đang lừa mình.

Ngày 6/6, bà Thảo về tới phòng trọ thì thấy Chiến cùng một nhóm người đã đứng đợi trước cửa. Ngay lập tức, bà Thảo bị ép lên xe đưa đến một căn hộ ở quận Hoàng Mai. Tại đây, các đối tượng đánh đập bà Thảo để đòi 10 triệu đồng. Bà Thảo nói không có tiền ngay thì các đối tượng ép bà Thảo phải giao nộp 2 con chó phốc và chiếc xe máy.

Số tờ rơi, giấy tờ vay nợ cảnh sát thu giữ tại cửa hàng cho vay nặng lãi của Chiến.

Đến ngày 8/6, bà Thảo quay lại cửa hàng của Chiến trả tiền, lấy lại 2 con chó phốc và chiếc xe máy. Tuy nhiên, khi bà Thảo vừa rời khỏi cửa hàng, bất ngờ một nhóm gồm 3 đối tượng khác lao tới hành hung bà Thảo, cướp đi 2 con chó phốc.

Tiếp nhận trình báo của bị hại, công an quận Thanh Xuân khẩn trương phối hợp cùng công an phường Phương Liệt xác minh, kiểm tra hiệu cầm đồ trên. Quá trình kiểm tra, cảnh sát thu giữ 8 ống tuýp kim loại, 162 bộ hồ sơ vay tiền, 6 chiếc xe máy các loại, 10 kg tờ rơi quảng cáo với nội dung cho vay tiền…

8 đối tượng bị triệu tập lên cơ quan điều tra để làm rõ. Quá trình sàng lọc, cơ quan điều tra xác định 5 đối tượng có hành vi hành hung và cướp tài sản của bà Thảo.

Theo cơ quan điều tra, nhóm đối tượng trên mở cửa hàng cho vay nặng lãi nhưng không treo biển, hoạt động tinh vi và bài bản. Khi người vay không trả được tiền, chúng không ngần ngại hành hung, siết nợ.

Vụ án đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên - Tuấn Hợp