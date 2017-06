Xử trí mụn trứng cá ở lưng với những loại thực phẩm đơn giản

Bạn đã bao giờ gặp phải mụn trứng cá ở lưng? Tuy xuất hiện ở vị trí hiểm hóc, việc điều trị chúng không quá khó khăn như bạn vẫn tưởng.

Mụn trứng cá ở lưng xuất hiện khi các lỗ chân lông bị tắc nghẽn bởi dầu thừa từ tuyến mồ hôi hoặc các tế bào da chết. Với vị trí sau lưng, rất nhiều người lo ngại về cách thức điều trị những chiếc mụn này.

Tuy nhiên, theo Murray Grossan, chuyên gia y khoa đồng thời là tác giả cuốn sách The Whole Body Approach to Allergy and Sinus Health, nếu áp dụng đúng cách những biện pháp phù hợp, bạn hoàn toàn có thể kiểm soát tình hình và loại bỏ chúng nhanh chóng.

Dưới đây là gợi ý của ông về một số loại thực phẩm giúp đánh bay mụn trứng cá ở lưng mà bạn hoàn toàn có thể tận dụng:

Bột yến mạch và nước hoa hồng

Cả hai loại chất này sở hữu đặc tính sát trùng mạnh, có tác dụng khử khuẩn và đánh bại mụn trứng cá hiệu quả. Hãy chuẩn bị hỗn hợp gồm một thìa một yến mạch và một thìa nước hoa hồng, thoa đều lên vùng cần xử lý. Lặp lại trong một tuần để có kết quả tốt nhất.

Dầu trà

Rửa nhẹ nhàng cùng dầu trà cũng là cách đối phó với những nốt mụn trứng cá hiệu quả. Alfred Spears, nhà nghiên cứu y sinh tại Bệnh viện Johns Hopkins (Mỹ) cho hay, để tạo dung dịch này, bạn chỉ cần nhỏ 2 đến 3 giọt dầu trà vào ly nước và dùng chúng để chấm vào các nốt mụn trên lưng. Biện pháp này sẽ cần áp dụng liên tục trong vòng 2 tuần để có kết quả tốt nhất.

Dấm táo

Jeremy Fenton, chuyên viên y tế tại phòng khám da liễu Schweiger Dermatology - New York cho biết, dấm táo cũng là một trong những loại chất có thể đánh bay mụn trứng cá và ngăn ngừa chúng quay lại rất hiệu quả. Trộn một thìa cà phê dấm táo với một cốc nước và rửa sạch vùng bị mụn trong khoảng một tuần là tất cả những gì bạn làm để đẩy lùi tình trạng khó chịu này.

Bột làm bánh

Nghe có vẻ lạ nhưng bột làm bánh có thể hút ẩm, giải thoát các lỗ chân lông khỏi tình trạng tắc nghẽn và giảm thiểu vi khuẩn sinh sôi tại nơi đây. Đây là lý do bột làm bánh có khả năng hạn chế tác động của mụn trứng cá mạnh mẽ. Bạn sẽ cần nửa thìa cà phê và một thìa nước cất để trung hòa chúng trước khi thoa đều lên vùng da có mụn.

Quế và mật ong

Mira Aubuchon, chuyên viên nghiên cứu các vấn đề da liễu tại tổ chức sức khỏe Missouri cho biết, cả hai loại chất này đều rất thân thiện với làn da nhưng đồng thời sở hữu đặc tính sát trùng mạnh. Điều này giúp chúng có thể điều trị mụn trứng cá trên lưng khá hiệu quả. Tất cả những gì bạn cần là hai thìa canh mật ong đi kèm với nửa thìa cà phê bột. Đắp hỗn hợp này trên lưng trong khoảng 15 phút để chúng phát huy tác dụng cho vùng da bị tổn thưong.

Lô hội

Lô hội cũng là một loại cây sở hữu tính kháng khuẩn cao. Chỉ cần một thìa tinh chất lô hội thoa đều lên khu vực mụn trong vòng nửa tiếng sẽ khiến tình hình khả quan hơn rất nhiều. Bạn cũng cần chú ý rửa sạch bằng nước ấm sau đó để tăng cường hiệu quả.

Bạc hà

Giống như những thành phần tự nhiên nêu trên, lá bạc hà cũng sở hữu đặc tính kháng khuẩn, sát trùng cao và có thể được sử dụng trong việc điều trị trứng cá ở bất kì đâu. Có nhiều cách để thực hiện điều này, tuy nhiên, sử dụng máy ép trái cây để chiết xuất dung dịch là biện pháp đơn giản nhất. Bạn cần lặp lại biện pháp này trong vòng hai tuần để có thể đạt hiệu quả cao nhất.

Vỏ cam

Theo Maggie Michalczyk, nhà khoa học kiêm chuyên gia y khoa tại Chicago, với lượng vitamin C cực cao, vỏ cam cũng có thể được sử dụng như một loại thuốc với công dụng sát trùng. Trộn bột cam cùng nước và thoa khắp vùng bị ảnh hưởng sẽ hạn chế sự phát triển của mụn trứng cá, đồng thời ngăn ngừa chúng xuất hiện lại.

Bột gỗ đàn hương

Bột gỗ đàn hương là một phương thuốc truyền thống với tính chất khử trùng có khả năng loại cũng như ngăn ngừa sự trở lại của mụn trứng cá mạnh mẽ. Để có kết quả tốt nhất, bạn cần trộn một thìa bột gỗ đàn hương với một thìa nước, thoa đều khắp vùng bị ảnh hưởng. Phương pháp này cần thực hiện ít nhất hai lần mỗi tuần để đạt được hiệu quả.

