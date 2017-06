Nam thanh niên vi phạm giao thông còn ném đá, đạp đổ xe CSGT

Điều khiển xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, nam thanh niên còn lái xe lạng lách qua tổ tuần tra CSGT và còn cố tình thách thức lực lượng chức năng.

Chiều ngày 19/6, Thượng tá Bùi Trọng Tuấn - Trưởng Phòng tham mưu Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện Cư M’gar khẩn trương điều tra, làm rõ vụ chống đối lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) dẫn đến 1 người bị thương.

Rất đông người dân có mặt tại hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Theo thông tin từ Thượng tá Tuấn, vào khoảng 16h40 ngày 18/6, tổ tuần tra giao thông Trạm CSGT Krông Búk (Công an tỉnh Đắk Lắk) đang làm nhiệm vụ trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Ea Đrơng (huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) thì phát hiện 1 nam thanh niên chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm và chạy lạng lách, đánh võng ngang qua tổ tuần tra.

Lúc này, tổ tuần tra đã ra hiệu lệnh yêu cầu nam thanh niên dừng xe để kiểm tra, xử lý nhưng người này đã nhấn ga bỏ chạy nên 1 CSGT và 1 cảnh sát cơ động (CSCĐ) đã điều khiển xe đặc chủng đuổi theo. Phát hiện lực lượng công an đuổi theo, nam thanh niên đã chạy xe máy vào một nhà người dân bên đường, trong nhà lúc này có một số thanh niên khác đang ngồi chơi.

Cũng theo Thượng tá Tuấn, khi lực lượng chức năng vào yêu cầu nam thanh niên xuất trình giấy tờ thì người này liền kích động những người xung quanh chống đối lại. Nhóm thanh niên đã ném đá, đạp đổ xe đặc chủng và cắn vào tay của 2 chiến sĩ công an. Quá trình xô xát đã khiến 1 thanh niên là anh Lại Hoàng (SN 1993, ngụ xã Ea Đrơng) bị thương ở đầu, chảy máu. Ngay sau khi phát hiện có người bị thương, tổ công tác đề nghị anh Hoàng đi bệnh viện để kiểm tra nhưng người này không chấp nhận.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin vào chiều ngày 18/6, hàng trăm người dân xã Ea Đrơng, huyện Cư M’gar đã bao vây tổ tuần tra CSGT vì cho rằng lực lượng công an đã đánh người bị thương. Cho đến tối cùng ngày, khi đích thân Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã phải xuống hiện trường để vận động, lập biên bản thì người dân mới chịu để cho nam thanh niên bị thương đi cấp cứu.

Hiện vụ việc đang được khẩn trương điều tra, làm rõ.

Thúy Diễm