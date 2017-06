Một thanh niên bỗng dưng dọa chém người giữa đường

Khoảng 18h30’ tối 19/6, công an TP Huế và công an phường Phường Đúc đã phối hợp bắt giữ một thanh niên có biểu hiện không làm chủ được bản thân đã cầm dao dọa chém người giữa đường Bùi Thị Xuân.

Theo đó, vào 18h tối ngày 19/6, nhiều người dân đi qua lại trên đường Bùi Thị Xuân (TP Huế) tá hỏa khi thấy một thanh niên ở trần mặc quần đùi tay cầm con dao dài khua loạn xạ giữa đường.

Nhiều người thấy vậy phải tấp vào lề đường, hoảng hồn và gọi cho công an. Một số người phải bỏ xe nhảy lên vỉa hè vì thanh niên này chạy tới rượt đuổi.

Sau khoảng 10 phút, lực lượng công an TP Huế và công an phường Phường Đúc đã có mặt tại đoạn đường trên. Thanh niên này đã bị công an bắt gọn sau khi trốn vào nhà một người dân, .

Đối tượng Hùng bị lực lượng công an bắt giữ

Bước đầu, công an xác định nam thanh niên tên là Văn Hữu Đại Hùng (31 tuổi, trú ở 116 Bùi Thị Xuân). Tại trụ sở công an, Hùng đã thừa nhận hành vi gây mất trật tự công cộng của mình.

Hùng khai do nhậu thất tình nên đã không làm chủ bản thân, cầm dao dọa người đi đường như vậy. Cơ quan công an cũng đang làm rõ việc thanh niên này có "ngáo đá" hay không.

Đại Dương