Chuyện chưa kể về sát thủ giết bà ve chai rồi chôn xác sau vườn

Bà Hương đi mua ve chai như thường lệ rồi mất tích bí ẩn, người thân báo công an và chia nhau đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy. Một ngày, tên phạm nhân đang bị giam giữ bất ngờ tiết lộ đã giết bà Hương và chôn xác sau vườn.

Bà mua ve chai mất tích bí ẩn

Chiều 29/3/2014, anh Nguyễn Trung Hiếu (30 tuổi, ngụ xã Hoà Tân, huyện Cầu Kè, Trà Vinh) hốt hoảng đến công an xã trình báo việc bà Nguyễn Thanh Hương – mẹ ruột anh mất tích khi đi mua ve chai. Công an xã báo cáo vụ việc về công an huyện Cầu Kè.

Gia đình cũng liên lạc nhiều nơi quen biết để tìm tung tích bà Hương nhưng bất thành. Tung tích của bà Hương bí ẩn vì không ai biết người phụ nữ này đi đâu và làm gì.

Bà Hương bị Diệu sát hại

Công an huyện Cầu Kè sau khi nhận tin báo đã tiến hành xác minh và ra một số thông báo về việc bà Hương mất tích.

Tuy nhiên, qua xác minh, rà soát công an cũng không nắm được bà Hương thời điểm đó đang ở đâu nên không có đủ căn cứ xác định đây là vụ án giết người.

Thông tin bà Hương mất tích gây xôn xao làng quê. Người thân của bà Hương linh cảm chuyện không lành, trường hợp xấu có thể bà đã té sông tử vong.

Do bà Hương không nhiều tiền, lại là người lớn tuổi, việc xét yếu tố giết, hiếp, cướp ở vùng quê yên bình chưa đủ căn cứ. Chính vì vậy, ban đầu công an huyện không báo cáo vụ việc lên công an tỉnh Trà Vinh.

Sự việc bà Hương mất tích dần đi vào quên lãng. Nhiều người cho rằng bà đi đâu đó một thời gian rồi sẽ về nhà.

Lời thú tội kinh hoàng của phạm nhân

Hai năm sau, ngày 24/2/2016, Phòng cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Trà Vinh nhận được Công văn của Tổng cục Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ tư pháp phía Nam (Bộ Công an) nêu ngày 15/2/2016, phạm nhân Trần Ngọc Diệu (SN 1979, quê ấp Chông Nô 3, xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè, Trà Vinh) đang chấp hành hình phạt 9 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cướp” tại Trại giam Đại Bình thú nhận với Ban giám thị đã gây vụ giết người, cướp tài sản. Nạn nhân là một người phụ nữ mua ve chai.

Chiếc xe đạp của bà Hương

Theo cơ quan công an, Diệu là thành phần bất hảo tại địa phương. Thanh niên này thường xuyên tổ chức đánh bài, ăn nhậu gây mất trật tự tại địa phương và bị bắt quả tang hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Đặc biệt, năm 2003, Diệu bị cơ quan công an bắt giam về hành vi “Hiếp dâm trẻ em”. Theo đó, trong cơn say, Diệu đã có hành vi đồi bại với một bé gái. Gia đình nạn nhân tố cáo, Diệu bị bắt giam và phạt 10 năm tù giam.

Sau khi nhận được Công văn của Trại giam Đại Bình, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Trà Vinh nhanh chóng cử cán bộ điều tra liên hệ với Ban giám thị để làm việc.

Tại đây, Diệu thừa nhận toàn bộ hành vi giết bà Hương để cướp tài sản rồi chôn xác ở phía sau vườn nhà. Y khai nếu giấu luôn vụ giết bà Hương thì hắn chỉ ở tù vài năm đã được tự do, ngược lại khai ra đồng nghĩa sẽ nhận mức án tù chung thân hoặc tử hình.

Nhưng không chịu nổi cảnh bị ám ảnh bởi cái chết của bà Hương nên Diệu đã thú nhận hành vi phạm tội với giám thị trại giam.

Sát thủ máu lạnh Trần Ngọc Diệu

Theo lời khai, cuối tháng 3/2014, sau khi đi nhậu bia ôm về nhà thì Diệu nghe tiếng rao: “Ai bán ve chai lông vịt không?”.

Một người phụ nữ chạy xe đạp đến trước cổng nhà hỏi vọng vào trong nhà: “Chủ nhà ơi, có đồ bán ve chai không?”.

Thấy trong nhà có vỏ bia nên Diệu kêu người phụ nữ vào nhà bán.

“Người phụ nữ nhỏ người, hơn 50 tuổi, chạy chiếc xe đạp, tay phải cầm cân đồng hồ loại 5kg… Trong lúc khom lựa đồ ve chai với bà ta có đeo vàng nên giết cướp tài sản…”, Diệu thú nhận.

Lợi dụng lúc người phụ nữ đang lựa ve chai, Diệu từ phía sau dùng tay bóp cổ nạn nhân cho đến không còn cử động.

Tên sát nhân lục sót trong túi nạn nhân lấy hơn 1 triệu đồng và đôi bông tay cùng chiếc nhẫn vàng.

Thực hiện xong tội ác, hắn bỏ xác nạn nhân vào bao rồi đem ra căn chòi chứa củi phía sau nhà giấu.

Đến tối cùng ngày, khi mọi người đã ngủ, Diệu âm thầm cầm cây len ra nhà củi khiêng xác nạn nhân ra sau vườn chôn. Để tránh thi thể bốc mùi, Diệu chọn nơi giấu xác nạn nhân cặp bờ kênh.

Thực hiện xong tội ác, Diệu quay vào nhà, gom quần áo cùng tài sản vừa cướp rời khỏi địa phương.

Hành trình trốn chạy

Tên sát thủ lang bạt khắp các tỉnh rồi đến Lâm Đồng. Tại đây trong bộ dạng hiền lành, Diệu xin vào làm việc làm vườn cà phê cho gia đình chị Nguyễn Thị Thủy (41 tuổi, ngụ huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) với cái tên Nguyễn Ngọc Hiếu quê ở An Giang.

Hiện trường nơi Diệu chôn xác nạn nhân

Chiều 1/12/2014, lợi dụng lúc chị Thuỷ đi hái cà phê một mình, Diệu khống chế chị này để định giở trò đồi bại.

Tuy nhiên, do nạn nhân chống cự quyết liệt và thời điểm này người thân của chị Thuỷ xuất hiện nên hắn lôi nạn nhân ra gốc cà phê, lấy khăn bịt miệng. Hắn lấy vàng, điện thoại và xe máy của nạn nhân rồi bỏ trốn.

Nhận được tin báo, Công an huyện Lâm Hà huy động lực lượng truy bắt Diệu. Tuy nhiên, hai ngày trốn trên đồi, do đói khát nên hắn đang tìm cách vượt khỏi đồi thì bị cơ quan công an bắt giữ.

Trở lại công an tỉnh Trà Vinh, Trung tá Trần Văn Kỳ, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự cho biết, do vụ án xảy ra nhiều năm trước, hiện trường lại ở vùng sông nước, nhiều kênh rạch, bụi rậm…nên việc truy tìm các vật chứng liên quan để xác định đúng là Diệu sát hại bà Hương hay không, gặp nhiều khó khăn.

“Phải tìm được các vật chứng, nơi chôn xác bà Hương thì Cơ quan CSĐT mới có đủ căn cứ khởi tố vụ án để tiến hành điều tra. Trong quá trình đó, chúng tôi được sự phối hợp của trại giam Đại Bình.

Khi làm việc với điều tra viên, Diệu tương đối khai thành khẩn khai báo và chỉ ra được nơi chôn xác bà Hương, cũng như nơi phi tang chiếc xe đạp và địa điểm bán tang vật”, Trung tá Kỳ nói.

Trung tá Trần Văn Kỳ, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Trà Vinh

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Trà Vinh nhanh chóng chuyển khai lực lượng, thợ lặn rà soát trên tuyến sông mà Diệu khai ném xe đạp của nạn nhân xuống sông phi tang và tìm được vật chứng quan trọng này. Khu vườn nơi chôn xác bà Hương do môi trường tự nhiên và con người thay đổi đã rất nhiều.

Trung tá Kỳ nói, thời điểm này nếu xử lý không khéo, không tìm được xác bà Hương sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của gia đình nạn nhân, cũng như quần chúng nhân dân, bởi tính hiếu kỳ của người dân rất cao.

“Ban lãnh đạo Phòng hình sự xác định phải tìm kiếm, thăm dò bí mật. Sau khi xác định chính xác nơi Diệu chôn xác bà Hương, chúng tôi đã mời đại diện gia đình, chính quyền địa phương và cơ quan tố tụng đến chứng kiến việc khai quật.

Quá trình khai quật đã thu giữ được bộ xương của nạn nhân”, Trung tá Kỳ nói và cho biết, căn cứ vào những vật chứng thu thập được và lời khai của Diệu, Cơ quan CSĐT khởi tố bị can để điều tra.

Với tội ác kinh hoàng của Diệu, TAND tỉnh Trà Vinh đã tuyên tử hình nên sát thủ máu lạnh này.

