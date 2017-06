CSGT giúp người phụ nữ nhặt từng con tôm trên quốc lộ 1A

Khi phát hiện người phụ nữ đi xe máy gặp sự cố khiến số tôm, cua chở trên xe đổ tràn xuống đường, các chiến sỹ CSGT đã dừng xe, nhặt giúp người phụ nữ toàn bộ số hàng hóa...

Các chiến sĩ CSGT giúp người phụ nữ nhặt lại tôm, cua bị đổ trên quốc lộ 1A.

Theo đó, vào khoảng 7h45’ ngày 17/6, tổ công tác trạm CSGT Diễn Châu, phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An, phối hợp với đội 3, Phòng 10, Cục CSGT Bộ Công an đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn huyện Diễn Châu, Nghệ An.

Lúc này, tổ công tác phát hiện một người phụ nữ điều khiển xe máy chạy ngược chiều chở theo một số chậu đựng tôm, cua đồng … không may bị đứt dây khiến toàn bộ số hàng hóa bị đổ ra trên một đoạn đường khá dài. Thời điểm đó chỉ có một mình người phụ nữ cố gắng nhặt lại số tôm, cua để kịp giờ đến chợ.

Từng con tôm, cua được các chiến sỹ nhặt lại giúp cho người phụ nữ.

Ngay lập tức tổ công tác đã dừng lại giúp người phụ nữ nhặt toàn bộ số hàng hóa trên. Những hình ảnh đẹp trên của các chiến sỹ CSGT được ghi lại và đưa lên mạng xã hội đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Thượng tá Trần Trung Kiên - Phó Trưởng phòng kiêm Đội trưởng đội 3, phòng 10, Cục CSGT cho biết, đó là một việc làm mà bất kỳ ai trong tình huống tương tự cũng sẽ hành động như vậy.

Nguyễn Duy