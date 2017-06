Trớ trêu tựa game hot nhất E3 2017 hóa ra lại là game người Việt chẳng thèm quan tâm

Danh sách 10 tựa game được quan tâm nhất E3 2017 trên YouTube đã được hé lộ một cách đầy bất ngờ

E3 2017 đã kết thúc, và cộng đồng game thủ khắp mọi nơi trên toàn thế giới cũng đã có được những giây phút sôi động với sự kiện game lớn nhất thế giới này. Dĩ nhiên trung tâm của sự chú ý luôn là những tựa game mới toanh sắp ra mắt dịp cuối năm nay và đầu năm 2018 tới đây. Và GameSpot, một trong những trang tin game uy tín đã tổng hợp được 10 tựa game hot nhất E3, dựa trên số lượng lượt view của những tựa game này trên YouTube. Điều bất ngờ hơn cả, đó là tựa game hot nhất tại E3 năm nay lại là trò chơi người Việt Nam ít quan tâm nhất: Star Wars Battlefront 2.

Star Wars: Battlefront 2 bên cạnh việc mang đến đấu trường mạng với quy mô cực lớn như thường lệ còn giới thiệu tới game thủ một chế độ chơi chiến dịch có cốt truyện liên quan tới Inferno Squadron - một lực lượng trực thuộc phe Galatic Empire. Đây hứa hẹn sẽ là góc nhìn thú vị khi người chơi không còn vào vai chính diện nữa mà sẽ tham gia cuộc chiến giữa các vì sao với tư cách "lâu la" của phe phản diện.

Đối với game thủ Việt, Star Wars không mấy thu hút game thủ, ngoại trừ những bộ phim đã và sắp được chiếu ngoài các cụm rạp lớn. Thế nhưng đối với cộng đồng quốc tế, Star Wars trong nhiều thập kỷ qua đã trở thành một tượng đài về mặt văn hóa, với những bộ phim đi theo tuổi thơ của biết bao thế hệ fan điện ảnh lẫn game thủ. Và cũng chính vì lẽ đó, một tựa game cho phép họ chìm trong những chiến trường rực lửa nơi những chiến binh của phe kháng chiến đối mặt với đoàn quân đế chế. Và cũng không thể bỏ qua được việc vào vai các Jedi và Darth luôn là thứ khiến game thủ phương Tây phải sung sướng đến tột cùng. Những điều đó, trong Star Wars: Battlefront 2 đều có đủ cả.

Dĩ nhiên là, trong danh sách 10 tựa game được quan tâm nhất trên YouTube trong sự kiện E3 vừa qua, vẫn có những game được người Việt chúng ta dành cho sự quan tâm đặc biệt. Bằng chứng là tựa game hot thứ hai chỉ đứng sau Star War: Battlefront II chính là Assassin's Creed Origins. Cùng với đó là những cái tên như FIFA 18, Call of Duty: WWII, God of War hay Anthem:

Star Wars Battlefront II Assassin's Creed Origins FIFA 18 Call of Duty: WWII God of War Super Mario Odyssey Spider-Man Anthem Need for Speed Payback Dragon Ball Fighter Z

Gameplay của Battlefront 2 dù không có nhiều điểm đột phá so với phần trước khi vẫn cho phép bạn vào vai những chiến binh của hai phe Đế Chế và phe Kháng Chiến cùng những gương mặt Jedi hay Darth quen thuộc, thì hình ảnh của game này lại ở một đẳng cấp khác rất nhiều so với phần 1, ra mắt năm 2015. Như các bạn có thể thấy trong đoạn video clip, Darth Maul chiến nhau rất hăng với Rey, cô nàng Jedi mới ra mắt khán giả trong phần phim thứ 7: The Force Awakens. Đặc biệt hơn cả, đây đều là những nhân vật mà game thủ có thể vào vai, chứ hoàn toàn không phải NPC.

Điều khiến cho các fan hâm mộ của Star Wars cảm thấy thích thú nhất đó là sự hiện diện của nhiều nhân vật phim quen thuộc trải dài khắp nhiều thế hệ, từ Yoda, Luke Skywalker, Darth Maul cho tới các gương mặt mới chỉ xuất hiện ở phần Star Wars VII như Kylo Ren, Rey.