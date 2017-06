Nữ quái đa tình và đường dây ship ma túy bằng xe khách

Để tận hưởng cuộc sống tự do, Huyền thuê nhà nghỉ và có quan hệ tình cảm với rất nhiều người đàn ông, trong đó có cả các bạn tù. Qua quan hệ với các đối tượng này, Huyền nắm bắt được việc mua bán, sử dụng ma túy đá ở Hà Nội và các tỉnh...

Ngày 18/6, Công an quận Long Biên (Hà Nội) thông báo chính thức về việc khám phá đường dây mua bán ma túy tổng hợp “ship” (vận chuyển hàng) bằng xe khách liên tỉnh.

Đường dây do Nguyễn Ngọc Huyền (41 tuổi, HKTT tại ngõ 70, Kim Hoa, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội), đối tượng có một tiền án 16 năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy cùng tình nhân là Nguyễn Kim Chiến có 2 tiền án về tội mua bán ma túy, trong đó có một tiền án 10 năm tù điều hành... Tang vật lực lượng Công an thu giữ là 3kg ma túy đá.

Sinh ra và lớn lên tại Thủ đô, Nguyễn Ngọc Huyền có đầy đủ điều kiện để được ăn học, nhưng Huyền lại sớm đua đòi chúng bạn, bỏ học từ rất sớm rồi kết hôn với một thanh niên không nghề nghiệp, sớm dính vào tệ nạn.

Cũng vì ma túy mà gia đình Huyền nhà tan, cửa nát. Trong một lần vận chuyển trái phép chất ma túy, Huyền bị bắt rồi bị kết án 16 năm tù. Huyền chấp hành án 10 năm tù thì được ra trại, lúc này chồng Huyền cũng vừa qua đời.

Gia đình nhà chồng cũng ở Hà Nội nhưng Huyền chỉ thi thoảng mới về nhà chồng. Để tận hưởng cuộc sống tự do, Huyền thuê nhà nghỉ và có quan hệ tình cảm với rất nhiều người đàn ông, trong đó có cả các bạn tù.

Qua quan hệ với các đối tượng này, Huyền nắm bắt được việc mua bán, sử dụng ma túy đá ở Hà Nội và các tỉnh. Từ đây, chị ta thiết lập đường dây mua bán ma túy tổng hợp từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội, Hải Phòng và đưa đi các tỉnh tiêu thụ.

Đối tượng Huyền và tang vật vụ án.

Giúp sức đắc lực cho Huyền trong đường dây phạm tội này là Vũ Mạnh Kiên (55 tuổi, trú tại Hàm Tử Quan, Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), một đối tượng làm nghề xe ôm. Kiên có trách nhiệm nhận ma túy, đóng gói hàng hóa và vận chuyển theo đường xe khách đi các tỉnh...

Những tháng đầu năm 2017, tại một số khách sạn, nhà nghỉ sang trọng trên địa bàn quận Long Biên xuất hiện đôi nam nữ, người đàn bà tuổi ngoại tứ tuần, người đàn ông trẻ hơn vài tuổi thường xuyên lui tới. Không giống với các vị khách du lịch khác, họ chỉ ra khỏi nhà vào lúc nửa đêm hoặc rạng sáng rồi có quan hệ với một số đối tượng tóc xanh, tóc đỏ...

Những dấu hiệu bất thường của đôi nam nữ đã nằm trong tầm ngắm của các cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Long Biên.

Để trả lời câu hỏi trên, một tổ trinh sát đã bí mật dựng nhân thân đối tượng gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát xác định các đối tượng là Nguyễn Ngọc Huyền và người tình là Nguyễn Kim Chiến (36 tuổi, trú tại xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội), đối tượng có 2 tiền án về tội mua bán ma túy, trong đó có một tiền án 10 năm tù và Vũ Mạnh Kiên. Đối tượng Kiên thường xuyên xuất hiện tại khu vực bến xe, có hành trình đi lại bất thường...

Từ những thông tin thu thập được, các trinh sát nhận định, đây là đường dây mua bán ma túy tổng hợp liên tỉnh có quy mô lớn nên tập trung lực lượng đấu tranh.

Quá trình điều tra, xác minh, Công an quận Long Biên xác định nguồn ma túy được chuyển về từ Campuchia qua TP.HCM về Hải Phòng rồi mới đến Hà Nội. Do vậy, trong thời gian xác lập án, các mũi công tác phải chia nhau đi các tỉnh, dọc theo cung đường bọn chúng thường xuyên vận chuyển ma túy để nắm bắt tình hình, lựa chọn thời điểm phá án thích hợp.

Ngày 18/5, cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã bắt quả tang 3 đối tượng, thu giữ tang vật là 1.500 viên ma túy tổng hợp. Mở rộng điều tra, Công an quận Long Biên thu giữ tại nơi ở của Huyền tại khách sạn A83, ngõ 83, phố Xã Đàn, phường Phương Liên, 5.500 viên ma túy tổng hợp, 1 cân điện tử...

Tổng số ma túy đá thu được ở 2 địa điểm khoảng 3kg. Ngày 27-5, sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam với 3 đối tượng, Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận Long Biên và Phòng PC47, Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

