Lộ tin đồn về ngày ra mắt của Days Gone, game thủ sẽ được chơi game ngay trong năm nay?

Tại họp báo của Sony tại E3 2017 vừa qua, bên cạnh God of War, Days Gone cũng là một trong những cái tên được nhiều người chú ý nhất. Với chủ đề về đại dịch Zombie, cốt truyện của Days Gone xoay quanh nhân vật chính Deacon St.John, một gã biker sống ngoài vòng pháp luật, kiêm luôn nghề bounty hunter, bắt giữ những tên tội phạm lẩn trốn khắp nơi trên đất Mỹ.

Thế nhưng cuộc sống của hắn cùng cô bạn gái Sarah không tươi đẹp được lâu, khi một đại dịch bùng nổ, giết chết hầu hết loài người. Nhưng không chỉ vậy, thứ virus nguy hiểm còn biến hàng triệu người trở thành những sinh vật mang tên Freakers, những con zombie biết giao tiếp với nhau và thậm chí là còn biết... tiến hóa để thích nghi với môi trường. Từ đây, cuộc hành trình bắt đầu khi Deacon St.John phải chiến đấu và sinh tồn trong một thế giới đầy rẫy nguy hiểm.

Không giống với nhiều tựa game về zombie khác, gameplay cyar Days Gone không đặt nặng yếu tố bắn súng mà mang một chút hơi hướng của hành động lén lút. Đây có thể là một “cách chế biến” mới lạ cho dòng game Zombie.

Ở thời điểm ra mắt tại E3, Sony chưa công bố ngày ra mắt của Days Gone. Tuy nhiên, không lâu sau khi sự kiện kết thúc, một tin đồn về ngày phát hành của game đã được truyền tai trên nhiều diễn đàn game thế giới. Theo đó, thời điểm để Days Gone trình làng nhiều khả năng sẽ rơi vào ngày 29/12/2017.

Bất chấp tin đồn trên, ở thời điểm hiện tại, Sony vẫn im tiếng về vấn đề này. Có lẽ, chúng ta sẽ phải đợi thêm một thời gian nữa mới có thể xác nhận chính xác thông tin này.