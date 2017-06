Liên hoan phim Thượng Hải 2017 mở màn im ắng

Các phim điện ảnh tranh giải ở LHP Thượng Hải 2017 Brigsby Bear (Mỹ), đạo diễn Dave McCary The Chinese Widow (Trung Quốc), đạo diễn Bille August The Conformist (Trung Quốc), đạo diễn Cai Shangjun Faul Condition (Romania), đạo diễn Cătălin Saizescu I'm a Killer (Ba Lan), đạo diễn Maciej Pieprzyca In the Great and Terible World (Italy), đạo diễn Daniele Maggioni, Laura Perini, Maria Grazia Perria Kharms (Nga, Lithuania, Macedonia), đạo diễn Ivan Bolotnikov Mad to Be Normal (Anh), đạo diễn Robert Mullan My Brother Simple (Đức), đạo diễn Markus Goller No Bed of Roses (Bangladesh, Ấn Độ), đạo diễn Mostofa Sarwar Farooki Our Time Will Come (Trung Quốc), đạo diễn Ann Hui Pedicab (Philippines), đạo diễn Paolo Villaluna Reminiscence (Nhật Bản), đạo diễn Yasuo Furuhata Yellow (Iran), đạo diễn Mostafa Taghizad’h