Cháu bé kinh hãi phát hiện xác người khi đi chăn trâu

Vào khoảng 8h30 ngày 19/6, khi đi chăn trâu, một cháu bé phát hiện một nam thanh niên nằm sấp sau lùm cây ven đường thuộc bản Pảo 1, xã Quang Phong, Quế Phong, Nghệ An. Gọi không thấy trả lời, cháu bé hoảng hốt nhờ người lớn giúp đỡ.

Hiện trường phát hiện thi thể anh Lô V.V.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng xã Quang Phong cũng đã có mặt, xác định nam thanh niên này đã tử vong. Sự việc được báo cáo lên Công an huyện Quế Phong.

Nam thanh niên được xác định là anh Lô V.V. (SN 1991, trú xã Quang Phong). Cơ quan chức năng phát hiện bên cạnh thi thể anh V. là một kim tiêm đã qua sử dụng.

“Vụ việc không có dấu hiệu hình sự. Khám nghiệm sơ bộ, chúng tôi xác định anh V. tử vong từ đêm qua, có thể là do sốc ma túy. Anh V. nghiện ma túy lâu năm, có tên trong danh sách quản lý đối tượng nghiện ma túy của Công an xã Quang Phong”, Thượng tá Đặng Văn Hiếu – Phó Trưởng Công an huyện Quế Phong cho biết.

Quảng Trị: Phát hiện thi thể phụ nữ khi đi chài lưới

Chiều 19/6, sau khi nhận được tin báo từ người dân, Công an huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị đã có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi để tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến cái chết của người phụ nữ vừa được tìm thấy.

Do thi thể đang có dấu hiệu phân hủy nên cơ quan chức năng chưa thể xác định được danh tính nạn nhân.

Cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm tử thi nạn nhân

Trước đó, khoảng 12h cùng ngày, một số người dân làm nghề chài lưới đã phát hiện thi thể phụ nữ trong tình trạng phân hủy, trôi trên sông Đakrông, đoạn qua thôn Ka Lu, xã Đakrông (huyện Đakrông).

Sau khi phát hiện, người dân đã tìm cách đưa người phụ nữ này vào bờ và báo ngay lực lượng chức năng.

Công an huyện Đakrông đã lập tức có mặt, phong tỏa hiện trường để điều tra vụ việc.

Vĩnh Khang - Đ. Đức