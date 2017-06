Bắc Bộ oi bức dịp thi THPT quốc gia

Trong kỳ thi THPT quốc gia (21-24/6), cả nước trời có nắng và khá oi bức, chiều tối Bắc và Nam Bộ xuất hiện mưa.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, ngày 21/6 rãnh thấp đi qua Bắc Bộ gây mưa vẫn hoạt động, trong khi vùng thấp phía tây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía đông.

Vì vậy từ 22 đến 24/6, Tây Bắc Bộ trời nắng, tại Điện Biên, Lai Châu, Sơn La xuất hiện nắng nóng với nền nhiệt cao 35-36 độ C. Hà Nội và Đông Bắc Bộ cao nhất 34-35 độ C, trời khá oi bức. Về tối và đêm khả năng mưa rào và giông.

Kỳ thi THPT quốc gia diễn ra từ 21 đến 26/6. Ảnh minh họa: Hoàng Táo.

Với miền Trung, trong thời gian diễn ra kỳ thi THPT, nhiệt độ tăng cao, từ Thanh Hóa đến Phúc Yên có nắng nóng với mức nhiệt 35-37 độ C. Riêng vùng núi Hương Khê (Hà Tĩnh), Tương Dương (Nghệ An), Nam Đông (Thừa Thiên Huế) lên 38-39 độ C.

Tại Nam Bộ trời nắng, TP HCM và khu vực miền đông nhiệt độ 34-35 độ C. Các tỉnh miền Tây gồm Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ 33-34 độ C. Tây Nguyên nền nhiệt phổ biến 30-33 độ C. Cả hai khu vực đều có mưa rào và giông về chiều vào tối, khoảng thời gian 15-19 giờ.

Từ 21 đến 24/6, khoảng 860.000 thí sinh cả nước sẽ dự thi THPT quốc gia để xét tốt nghiệp và xét tuyển đại học, cao đẳng sư phạm. Trong đó, hơn 643.000 (75%) thí sinh thi để lấy kết quả xét tuyển đại học. Thí sinh sẽ làm 5 bài thi, gồm 3 bài độc lập bắt buộc Toán, Văn, Ngoại ngữ; lựa chọn một trong hai bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (Lý, Hóa, Sinh) hoặc Khoa học xã hội (Sử, Địa, Giáo dục công dân). Trừ Văn, các môn còn lại đều thi trắc nghiệm.

