Dùng phà đặc biệt chở đề thi vượt biển ra đảo

Đề thi THPT quốc gia 2017 sẽ được chuyển tới điểm thi trường THPT An Nghĩa ở huyện Cần Giờ, TP.HCM bằng phà với sự bảo vệ của công an thành phố.

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT, cho biết điểm mới của kỳ thi năm nay là thí sinh sẽ dự thi nhiều môn hơn, ngoài 3 bài thi bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ có thêm 2 bài thi tổ hợp tự chọn là bài thi Khoa học tự nhiên và bài thi Khoa học xã hội. Do đó, mỗi phòng thi có 24 mã đề thi nên việc chuẩn bị, tổ chức phải cẩn thận, chi tiết, lường hết các tình huống để xử lý.

Hiện tại, Sở đã tổ chức tập huấn rất kỹ cho cán bộ coi thi, lực lượng thanh tra, giám sát và nhân viên phục vụ thi. Ngoài ra, Sở cũng thường xuyên họp trực tiếp và liên lạc với đại diện các trường đại học để trao đổi thông tin nhằm đảm bảo tổ chức kỳ thi tốt nhất.

Học sinh dự thi THPT quốc gia 2016 (Ảnh Đinh Quang Tuấn)

Theo ông Đạt, do số lượng đề thi phải in rất nhiều nên việc in sao cũng như vận chuyển và bảo mật đề thi, bài thi rất vất vả.

Đề thi sẽ được chuyển đến các điểm thi vào đầu ngày thi, với sự bảo vệ đặc biệt của lực lượng công an. Cuối ngày thi, bài thi của thí sinh cũng được vận chuyển về địa điểm bảo mật.

Đối với điểm thi tại Trường THPT An Nghĩa, huyện Cần Giờ, thành phố đã lên phương án vận chuyển đề thi bằng phà riêng biệt để đảm bảo an toàn với sự hộ tống của công an thành phố.

Ông Đạt cũng cho biết, Sở đã lên kế hoạch đối phó và tập huấn cho cán bộ coi thi rất cẩn thận, chú ý tới việc gian lận công nghệ cao. Sở không chủ quan mà đặc biệt lưu ý các giám thị phải kiểm tra kỹ để ngăn chặng tình huống này.

Ông Đạt nhận định rằng môn Ngữ văn thi tự luận, đòi hỏi khả năng sáng tạo, gắn với thực tiễn cao nên gian lận rất ít. Đối với các môn thi trắc nghiệm, thời gian ngắn, số lượng câu hỏi nhiều, nếu đọc đề thi ra ngoài thì đã hết giờ làm bài, học sinh cứ “mấp máy” môi đọc câu hỏi giám thị rất dễ nghi ngờ.

Kì thi THPT quốc gia năm nay, TP.HCM có 71.469 thí sinh đăng ký dự thi. Có 114 điểm thi trên toàn thành với 3.057 phòng thi. Trong đó quận Tân Bình tập trung nhiều nhất với 10 điểm thi, kế đến là quận Tân Phú có 8 điểm thi. Các quận 1, Bình Thạnh và Gò Vấp đều có 7 điểm thi/ quận. Quận 3 và quận 5 đều có 6 điểm thi. Các quận 6,7,8,10,11, Bình Tân, Thủ Đức và huyện Hóc môn đều có 5 điểm thi. Các quận 9,12 và huyện Củ Chi đều được bố trí 4 điểm thi. Huyện Bình Chánh có 3 điểm thi. Huyện Nhà Bè và Cần Giờ chỉ 1 điểm thi/ huyện.

TP.HCM huy động hơn 12.000 người, trong đó có khoảng 10.000 cán bộ coi thi, giám sát, thanh tra thi gồm giáo viên của thành phố và giảng viên của các trường đại học đóng trên địa bàn thành phố.

Lê Huyền