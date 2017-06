Kịp thời phong tỏa tài khoản nhận hàng trăm triệu đồng lừa đảo

Nhận diện 4 bước lừa đảo Bước một: Giả mạo nhân viên tổng đài bưu điện. Hệ thống kỹ thuật sẽ tự động gọi điện đến các số điện thoại cố định tại Việt Nam. Nếu thuê bao nào nhấc máy thì hộp thoại tự động thông báo thuê bao đó đang nợ tiền cước điện thoại. Chủ thuê báo thắc mắc thì bấm phím “0” để gặp nhân viên tổng đài để được giải đáp. Trường hợp có chủ thuê bao nào nhấn phím “0” thì hệ thống tự động kết nối tới số máy do nhóm đối tượng giả danh là “nhân viên tổng đài”. Nhóm giả danh nhân viên tổng đài lập tức khai thác về họ tên, số điện thoại thuê bao cố định, CMND của chủ thuê bao với lý do chủ thuê bao đăng đăng ký hai số thuê bao, nếu không đóng tiền cước thì bưu điện sẽ cắt cả hai số thuê bao. Khi chủ thuê bao thắc mắc thì đối tượng giả mạo nhân viên bưu điện nói vụ việc sẽ chuyển sang Công an để xác minh làm rõ. Bước hai: Giả mạo công an. Với lý do được bên bưu điện chuyển thông tin qua, đối tượng giả mạo công an nói chuyện với bị hại để khai thác về việc tại sao lại nợ tiền cước và hỏi CMND có thất lạc hay không. Sau khi đưa ra những lý do khác nhau để khai thác thông tin về tài khoản ngân hàng, sổ tiết kiệm của bị hại, đối tượng đưa ra thông tin của bị hại gồm số chứng minh nhân dân, địa chỉ hiện đang có tài khoản tại một ngân hàng ở Việt Nam có liên quan đến đường dây buôn bán ma túy và rửa tiền quốc tế, vì vậy cơ quan công an cần thực hiện phong toả toàn bộ các tài khoản của người bị hại trong thời gian 18 tháng. Nếu không muốn bị phong tỏa thì phải rút toàn bộ số tiền trong ngân hàng để chuyển vào một tài khoản do chúng chỉ định. Khi thấy khách hàng tin tưởng, chúng yêu cầu cung cấp số điện thoại di động chuyển cho bộ phận kiểm sát để liên hệ gửi tiền vào tài khoản đã mở sẵn của chúng nhằm kiểm tra xác minh tài khoản trong thời hạn 24 giờ, nếu xác định không liên quan sẽ trả lại, kết thúc giai đoạn hai. Bước ba: Giả mạo kiểm sát viên. Sau khi có số điện thoại di động của người bị hại, đối tượng sử dụng thiết bị kỹ thuật để gọi điện. Trên máy di động sẽ hiển thị số điện thoại của Viện KSND địa phương người bị hại đang cư trú. Đối tượng yêu cầu người bị hại giữ máy điện thoại liên tục, không được gác máy trong suốt thời gian từ khi ra ngân hàng rút tiền và chuyển tiền đến tài khoản do chúng chỉ định. Bước bốn: Bố trí đồng bọn có nhiệm vụ nhận các tài khoản thẻ ATM được thuê mở và chuyển đến để đi rút tiền ngay sau khi người bị hại chuyển tiền đến.