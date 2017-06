Bác sĩ kể phút bị côn đồ bắt quỳ

Ngay khi vừa dừng xe tại cổng BV, bác sĩ Vinh liền bị 2 đối tượng xăm trổ xông vào đánh tới tấp rồi kéo vào BV, yêu cầu quỳ gối xin lỗi, nếu không sẽ giết cả nhà.

Doạ giết cả nhà

Nằm điều trị tại BV 198 sau 3 ngày bị 2 đối tượng côn đồ hành hung, BS Vinh (khoa Y học cổ truyền, BV Thể thao VN, ở quận Nam Từ Liêm HN) vẫn chưa hết hoảng loạn.

Nhớ lại sự việc, BS Vinh kể, ngày 30/5, một gia đình tại Cầu Diễn, Nam Từ Liêm đưa bé trai 5 tuổi đến khám sau khi té ngã.

BS Vinh khám lâm sàng cho cháu, chụp 2 phim và không phát hiện biểu hiện gì đặc biệt ngoài đỏ và hơi đau. Do cháu bé ở độ tuổi xương chưa phát triển hết, BS Vinh cân nhắc, dặn gia đình chườm đá, sau 3 ngày tái khám.

3 ngày sau, gia đình quay lại, một đồng nghiệp của BS Vinh phát hiện có vết rạn nhỏ ở xương, khuyên gia đình nên đưa đến BV Nhi Trung ương để điều trị đúng chuyên khoa.

BS Vinh đang điều trị tại BV 198. Ảnh: T.Hạnh

Tuy nhiên gia đình đã đưa cháu về, tự đắp thuốc nam, đến khi không đỡ mới đưa vào BV Nhi bó bột.

BS Vinh cho hay, sau bó bột, phía gia đình có quay lại BV tìm anh nhưng vì đi học, không ai nói lại nên anh không biết.

Mãi đến ngày 13/6, khi họ làm loạn BV thì BS Hằng, Trưởng khoa Vật lý trị liệu và phục hồi chức năng mới xin số điện thoại.

“Ngay sau đó tôi đã gọi điện thoại trao đổi và 2 bên thống nhất hẹn 10h sáng hôm sau gặp. Tuy nhiên khi tôi đến đợi thì không thấy người nhà đâu”, BS Vinh kể lại.

Theo BS Vinh, ngay khi thống nhất được lịch gặp, anh đã báo cáo với ban giám đốc BV về vụ việc. Tất cả đều thống nhất sẽ tiếp đón cẩn thận, thái độ cầu thị, nếu phía BS sai sẽ sửa sai, không chối bỏ, nếu cần sẽ mời PGĐ chuyên về ngoại đứng ra giải quyết. Tuy nhiên sự việc diễn ra không như mong đợi.

10h30 ngày 16/6, bố cháu bé gọi điện cho BS Vinh giọng mày - tao hỏi: “Mày có đang ở BV không?/ BS Vinh: Em không, em đang đi học/ Bao giờ mày về? Tao cần gặp mày, mày thích gặp ngoài đường hay BV?”

BS Vinh hẹn gặp tại BV lúc 13h30. Trên đường về, BS Vinh đã gọi cho 1 bác sĩ trực và BS Hằng chờ làm việc cùng.

Khi vừa về đến cổng BV, liền có 2 người xăm trổ đầy mình chạy ra hỏi: “Mày có phải BS Vinh không?/ BS Vinh: Vâng/ Mày dừng xe lại đây. Tao làm việc với mày trước”.

“Vừa dừng xe, cậu thanh niên liền xông vào đánh, đá túi bụi vào mặt, cổ, gáy mặc tôi phân bua và xin lỗi”, lời BS Vinh.

Chưa dừng lại, 2 đối tượng yêu cầu BS Vinh lên khoa để làm việc tiếp. Tại đây, 2 nam thanh niên tiếp tục đánh vào mặt BS Vinh, khi BS Hằng can ngăn liền bị đuổi ra ngoài.

“Tôi đã nói xin lỗi, bảo anh đừng làm như thế nhưng người này yêu cầu tôi phải quỳ ngay đây để xin lỗi nếu không sẽ giết cả nhà. Đối tượng còn lại cầm điện thoại quay video”, lời BS Vinh.

Sau đó 2 đối tượng bỏ đi. Theo BS Vinh, khi sự việc xảy ra, bảo vệ BV nhìn thấy nhưng “vô cảm”, không can thiệp.

Không muốn làm to chuyện

BS Vinh cho biết, trước buổi hẹn gặp gần 2 tiếng, BS Vinh đã chủ động nhắn tin cho gia đình cháu bé giải thích cặn kẽ.

Trong đó nói rõ BS đã rất cẩn thận chụp 2 phim để so sánh nhưng do sơ xuất nghĩ do sự phát triển chưa đầy đủ, nghĩ chỉ bị chấn thương phần mềm nên không kê đơn thuốc, dặn gia đình chườm đá.

“Khi nghe mọi người nói anh chị đã đến gặp em nhiều lần mà không gặp được. Em đi học anh ạ. Ít khi em mới về BV. Em nghe nói anh đưa cháu đến BV Nhi và đã bó bột cho cháu. Em thật sự cũng không yên tâm về điều này anh ạ...

Hãy để em và các đồng nghiệp bên em chữa cho cháu. Bởi vì nếu cứ bó bột như thế cháu rất dễ bị cứng khớp anh ạ. Bệnh của cháu chỉ cần đặt nẹp cố định là được. Sau 2 tuần thì phải tập vận động anh ạ. Em sẽ tập cho cháu được không anh”, nội dung tin nhắn BS Vinh gửi gia đình. Tuy nhiên không nhận được hồi đáp.

Tin nhắn BS Vinh gửi cho gia đình bệnh nhân. Ảnh: T.Hạnh

BS Nguyễn Tiến Quân, khoa Phẫu thuật thần kinh, BV 198 cho biết, BS Vinh vào viện lúc 19h20 ngày 16/6 trong tình trạng tỉnh, trên mặt có vết sưng nề ở cung mày phải, xây xát thái dương trái, sưng nề 2 cẳng tay, CT scaner sọ não không phát hiện tổn thương nội sọ.

Tuy nhiên, hiện tại BS Vinh đang tê bì toàn bộ tay, buồn nôn, choáng váng. Các BS cho biết do bị va đập mạnh vùng đầu nên não bị chấn động. Phần tay bị tê bì đang phải làm thêm xét nghiệm để xác định.

Sau sự việc, phía gia đình cháu bé cũng không liên lạc với BS.

BS Vinh chia sẻ, anh không muốn làm to chuyện, chỉ mong người nhà nhìn ra vấn đề, làm sao 2 bên hoà giải cho thuận lợi.

“Mong sẽ không có vụ việc hành hung bác sĩ nào đáng tiếc nữa. Ai có lỗi thì nhận chứ không nên cư xử với BS như vậy”, BS Vinh mong mỏi.

Liên quan đến vụ việc, BS Võ Tường Kha, Giám đốc BV Thể thao cho biết, camera ghi lại toàn bộ vụ việc đã được công an thu giữ để điều tra. Phía BV cũng đã lập hội đồng chuyên môn để làm rõ toàn bộ quy trình khám chữa bệnh, sau đó sẽ xác định đúng, sai ở khâu nào.

Ông Kha cho biết, BS Vinh làm việc tại BV từ ngày đầu thành lập vào năm 2005 đến nay, là BS chỉn chu, cần mẫn, xưa nay chưa có điều tiếng gì.

Thúy Hạnh