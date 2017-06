Nghệ An: 32 thí sinh được miễn thi tại kỳ thi THPT quốc gia 2017

Đây là các học sinh tham gia các kỳ thi học sinh giỏi quốc tế, có thành tích cao trong thi đấu thể thao và các học sinh bị khuyết tật nặng.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An gặp mặt các học sinh tham gia thi Olympic quốc tế các môn Toán, Hóa học, Vật lý năm 2017

Sở GD&ĐT Nghệ An vừa công bố danh sách 32 học sinh được miễn thi tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2017. Trong đó có 8 thí sinh thuộc diện người khuyết tật nặng, được miễn thi các môn thi trong xét công nhận tốt nghiệp. Có 16 học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, 2 học sinh Trường THPT chuyên Đại học Vinh tham gia kì thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế 2017 và 1 học sinh Trường Phổ thông năng khiếu thể dục thể thao Nghệ An thuộc đội trẻ Pencak Silat trẻ quốc gia năm 2017 được miễn thi tất cả các môn thi trong kỳ thi THPT quốc gia năm nay.

5 thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 đến 7.5 được miễn thi bài thi môn Ngoại ngữ trong xét công nhân tốt nghiệp THPT. Theo quy định của Bộ GD&ĐT thì 5 thí sinh này sẽ được tính 10 điểm cho bài thi Ngoại ngữ để xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia 2017 tại Nghệ An kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại điểm thi Trường THPT Nghi Lộc 5

Cụm thi số 28 kì thi THPT quốc gia năm 2017 do Sở GD&ĐT Nghệ An chủ trì có 30.966 thí sinh đăng kí dự thi, được bố trí tại 61 điểm thi, 1.315 phòng thi. Để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, Nghệ An huy động 4.200 người làm công tác phục vụ thi, trong đó có khoảng 2.600 người làm công tác giám thị. Ngoài khoảng 1.000 cán bộ, giáo viên các trường THPT trong tỉnh, số giám thị đến từ 7 trường ĐH, CĐ được Bộ GD&ĐT giao nhiệm vụ phối hợp tổ chức kỳ thi là khoảng 1.600 người.

Tuy nhiên, khác với các năm trước, năm nay các trường CĐ, ĐH tham gia tổ chức thi chỉ huy động cán bộ, giảng viên, không huy động sinh viên năm cuối tham gia làm giám thị. Do vậy, số giám thị thiếu so với yêu cầu. Để đảm bảo tính khách quan, nghiêm túc cho kỳ thi này, Bộ GD&ĐT huy động thêm 200 giám thị đến từ 2 Trường ĐH Điện lực và ĐH Văn hóa tham gia hỗ trợ cụm thi số 28.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT Nghệ An, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia tại cụm 28 cơ bản hoàn tất, sẵn sàng phục vụ cho kỳ thi quan trọng nhất trong năm.

Hoàng Lam