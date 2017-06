Hoa hậu Doanh nhân Xuân Hương lộng lẫy cùng dàn Hoa hậu trong đêm tiệc Thanks Party

Chiều ngày 18/6, Hoa hậu Sella Trương có mặt tại không gian lộng lẫy và xa hoa bậc nhất TP.HCM - Café Cardinal tham dự show thời trang cá nhân của NTK Adrian Anh Tuấn với tên gọi Away We Wow - Things we do for love.

