Tàng trữ lựu đạn, súng, dao kiếm để bảo kê phá rừng

Ngoài những vũ khí nóng trên, trong quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng còn thu giữ 100 viên đạn các loại cùng số lượng lớn heroin.

Ngày 19/6, Thượng tá Phạm Thanh Bình, Trưởng phòng tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông vừa bắt P.V.L. , được xác định là đối tượng chuyên hoạt động bảo kê phá rừng tại địa bàn huyện Đắk G’long.

Kiểm tra, khám xét nơi ở của đối tượng này, Cơ quan công an phát hiện và thu giữ nhiều tang vật gồm: 1 quả lựu đạn, 1 khẩu súng Rulo bên trong súng có 2 viên đạn, 2 hộp chứa 98 viên đạn, 3 bịch nilong chứa heroin cùng một số vật dụng, dao kiếm các loại...

Trước đó, đêm 17/6, thực hiện chuyên án về đấu tranh ngăn chặn tội phạm hủy hoại rừng trên địa bàn huyện Đắk G’long, lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với Công an huyện Đắk G’long đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng L., chuyên cầm đầu băng nhóm hoạt động bảo kê chặt phá rừng, mua bán lấn chiếm đất rừng trái phép, đòi nợ thuê và mua bán ma túy trên địa bàn.

Hiện trường một vụ phá rừng tại Quảng Sơn nghi do có đối tượng bảo kê

Được biết, L. là đối tượng đã có hai tiền án về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và gây tai nạn giao thông đang trong thời gian tạm hoãn thi hành án. Thế nhưng đối tượng này vẫn tiếp tục thu nạp một số đàn em tạo lập băng nhóm và cầm đầu một trong số các băng nhóm bảo kê tại xã Quảng Sơn và huyện Đắk G’Long.

Chiều 18/6, Đại tá Nguyễn Ngọc Chương, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đã trực tiếp đến Công an huyện Đắk G’long chỉ đạo các đơn vị, Công an huyện tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh với các băng nhóm tội phạm và thưởng nóng tổ công tác Công an huyện Đắk Glong 5 triệu đồng.

Hiện cơ quan công an tỉnh Đắk Nông đang mở rộng điều tra vụ án.

Dương Phong