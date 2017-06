Mỹ bắn hạ Su-22 và toan tính của các bên trên chiến trường Syria

Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu ở Syria đã lần đầu bắn hạ máy bay chiến đấu của Lực lượng không quân Syria trên khu vực gần thành phố Raqqah.

Ảnh: Tass

Ngay sau khi Mỹ bắn hạ một máy bay chiến đấu của quân đội Syria trên vùng trời tỉnh Raqqa, miền nam Syria, đã xảy ra cuộc giao tranh lần đầu tiên giữa quân đội Syria và lực lượng được Mỹ hậu thuẫn, cũng như một loạt các hoạt động quân sự của các nước trên chiến trường Syria. Động thái này phản ánh những toan tính của các bên trên chiến trường Syria thời gian tới.

Căng thẳng bùng phát

Cả Mỹ và Syria đều đưa ra những lý do khác nhau cho hành động của mình. Chính quyền Washington nói rằng chiến đấu cơ Syria bị bắn hạ đã thả bom gần các lực lượng do Mỹ hậu thuẫn, trong khi Damascus thì nói chiếc máy bay này đang thực hiện nhiệm vụ chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Trước đó, Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ ngày 18/6 ra tuyên bố cho biết tiêm kích F/A-18E Super Hornet của họ đã bắn rơi máy bay chiến đấu Syria "nhằm phòng vệ tập thể cho những lực lượng đối tác thuộc liên minh". Đối tác này được cho là Lực lượng Dân chủ Syria (SDF)-liên minh người Kurd-Arab do Washington hậu thuẫn, đóng quân gần thành phố Tabqa, tỉnh Raqqa.

Thông cáo của Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ nói rằng, các lực lượng ủng hộ chính phủ Syria trước đó đã tấn công một thị trấn do SDF kiểm soát ở khu vực phía nam Tabqa và làm một số tay súng bị thương, buộc họ phải rút lui.

Cũng theo thông cáo trên, liên minh “không tìm cách chống lại Chính phủ Syria, Nga hay các lực lượng ủng hộ Chính phủ Syria”, nhưng sẽ không “do dự bảo vệ mình và các lực lượng đối tác trước bất cứ mối đe dọa nào”.

Trong khi đó, quân đội Syria lại nói phi cơ đang làm nhiệm vụ chống phiến quân IS. Vụ tấn công này “nhằm làm suy yếu những nỗ lực của quân đội Syria, với tư cách là lực lượng hiệu quả duy nhất có thể cùng với các đồng minh trong cuộc chiến chống khủng bố trên khắp đất nước”.

“Vụ việc diễn ra đúng vào lúc quân đội Syria và các đồng minh đang đạt được những bước tiến rõ rệt trong cuộc chiến chống lại nhóm khủng bố Daesh (IS)", tuyên bố của quân đội Syria nêu rõ.

Chiến trường Syria rối loạn

Ngay sau khi quân đội Syria cáo buộc liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu bắn hạ một máy bay chiến đấu của nước này khi đang thực hiện nhiệm vụ không kích nhằm vào các tay súng IS, vào tối ngày 18/6 đã nổ ra cuộc giao tranh lần đầu tiên giữa quân đội chính phủ Syria và Các lực lượng dân chủ Syria (SDF) - một liên minh người Kurd-Arab do Mỹ hậu thuẫn. Vụ giao tranh này đã xảy ra tại 2 ngôi làng cách thành phố Raqqa 40 km về phía Nam.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã lần đầu tiên phóng tên lửa vào lãnh thổ Syria, trong một động thái nhằm trả đũa nhóm khủng bố được cho đã thực hiện tấn công khủng bố tại Tehran hôm 7/6 khiến 18 người thiệt mạng.

Trước đó cùng ngày quân đội Syria đã tiến vào tỉnh Raqqa. Đây là 1 phần trong chiến dịch tấn công nhằm vào tỉnh lân cận Dier Ezzor. Hiện quân đội Syria đã tiến đến rìa thị trấn Resafa cách thủ phủ Raqqa khoảng 40km về phía Tây Nam.

Theo đó, khoảng cách giữa quân đội Syria và SDF chỉ còn khoảng 50km. Từ đầu tháng, SDF dưới sự yểm trợ của Mỹ đã phát động tấn công nhằm giành lại thành phố Raqqa từ IS.

Trong khi đó, Lực lượng Vệ Binh Cách mạng Iran ngày 18/6 đã phóng tên lửa đất đối đất tầm trung Zulfiqar, có tầm bắn 700 km từ tây Iran vào khu vực Deir al Zour ở miền đông Syria. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran hiện đang chiến đấu ở Syria, chống lại các nhóm chiến binh phản đối Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Ngoài ra, ngày 18/6 Iran và Trung Quốc tập trận hải quân chung tại khu vực phía Đông của eo biển Hormuz và Biển Oman. Cuộc diễn tập diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa quân đội Iran và Mỹ tại vùng Vịnh. Và cuộc đọ sức giữa các bên trên chiến trường Syria ngày càng căng thẳng.

Trước đó vào ngày 6 và 8/6, Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga đã tiến hành không kích vào các vị trí các tay súng IS đang chuẩn bị cho cuộc tấn công nhằm vào tuyến phòng thủ doanh trại bị bao vây ở thành phố Deir ez Zor. Động thái này của Nga nhằm hỗ trợ quân đội Syria nỗ lực phá vòng vây, cũng như hỗ trợ nhân đạo cho dân thường.

Syria trước biến cố lớn

Theo các chuyên gia về Syria, một loạt động thái trên chiến trường Syria vừa qua đã phản ánh những toan tính của các bên trên chiến trường Syria. Việc Mỹ lần đầu tiên bắn hạ một máy bay chiến đấu của chính phủ Syria cho thấy chính quyền Tổng thống Donald Trump không ngại đối đầu trực diện với chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad và các đồng minh.

Việc Mỹ bắn hạ máy bay Syria diễn ra trong bối cảnh quân đội Syria tuyên bố ngừng bắn, Liên hợp quốc lập kế hoạch đàm phán hòa bình giữa các bên về vấn đề Syria vào tháng Bảy tới tại Geneva và Moscow.

Những động thái này được dự báo sẽ thổi bùng căng thẳng trong cuộc chiến giữa lực lượng chính phủ Syria do Nga hậu thuẫn và lực lượng do Mỹ hậu thuẫn tại chiến trường Syria thời gian tới.

Theo Đức Thức

Tiền phong