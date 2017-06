Vận động học viên trốn trại trở lại Trung tâm cai nghiện

Ngày 19/6, ông Trần Văn Khái, Giám đốc Sở Lao động Thương binh & Xã hội tỉnh Vĩnh Long cho biết, trước mắt sẽ kết hợp với ngành chức năng tiếp tục vận động 9 học viên trốn trại trở lại trung tâm để cai nghiện.

Theo ông Khái, hướng tới Sở sẽ tổ chức các buổi đối thoại với các học viên nhằm nắm được tâm tư nguyện vọng của học viên, qua đó tạo thuận lợi cho học viên yên tâm điều trị cai nghiện.

Ban Giám đốc Trung tâm điều trị nghiện ma tuý (Sở LĐTB&XH tỉnh Vĩnh Long) cho biết, tình hình an ninh trật tự trong nội trại có nhiều diễn biến phức tạp. Trong tháng, xảy ra 8 vụ vi phạm nội quy, quy chế trung tâm gồm 2 vụ đục tường, 2 vụ đánh nhau; 1 vụ cất giấu sử dụng điện thoại di động trong nội trại, 1 vụ tổ chức đánh bài tự chế, 2 vụ trốn trường.

Một số học viên đã trở lại Trung tâm cai nghiện

Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Công an huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long cho biết, ngay sau khi một số học viên tại Trung tâm điều trị nghiện ma tuý tỉnh (đóng tại địa bàn huyện Tam Bình) bỏ trốn khỏi trung tâm, lực lượng công an huyện đã phối hợp với trung tâm vận động một số học viên trốn trại trở lại cai nghiện. Ngoài ra, đối với một số học viên ở tỉnh xa đã trốn luôn, ngành chức năng sẽ tổ chức phối hợp vận động gia đình để đưa các học viện trở lại trung tâm tiếp tục cai nghiện. Hiện tại, do nhiều cửa khóa không đảm bảo, nên một số học viên đã đồng loạt đập phá cửa rồi trốn ra ngoài dễ dàng. Nhất là những học viên đang cắt cơn, mà chưa cắt cơn được nên đã quậy phá rồi bỏ trốn.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 23h ngày 16/6, một số học viên tại Trung tâm điều trị nghiện ma tuý tỉnh đã đập phá cửa rồi bỏ trốn khỏi trung tâm. Ngay sau khi sự việc xảy ra, trung tâm điều trị nghiện ma tuý tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp với cơ quan công an bắt giữ và vận động được 12 học viên trở lại cai nghiện nhưng vẫn còn 9 học viên vẫn chưa trở lại.

Hiện tại, Trung tâm điều trị nghiện ma tuý tỉnh Vĩnh Long có 151 học viên đang điều trị nghiện ma tuý tại đây.

Minh Giang