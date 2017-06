'Wonder Woman' gây bất ngờ với khả năng trụ rạp

Bom tấn của Hoa hậu Israel trụ rạp tốt thứ ba trong các phim mở màn trên 100 triệu USD.

Trong tuần thứ ba, Wonder Woman mất ngôi đầu phòng vé Bắc Mỹ về tay Cars 3 - phim hoạt hình của Disney thu 53,5 triệu USD dịp ra mắt. Tuy nhiên, bom tấn của hoa hậu Israel Gal Gadot khiến báo giới bất ngờ về khả năng trụ rạp. So với tuần trước, tác phẩm chỉ sụt giảm 30% doanh thu, thu về 40,7 triệu USD. Chuyên gia phòng vé Scott Mendelson của Forbes gọi thành tích của phim là "kỳ quặc". Trên thực tế, các bom tấn thường sụt giảm đến 50-60% doanh thu ở giai đoạn này.

* "Wonder Woman" tiếp tục "công phá" phòng vé

Trong các phim mở màn với trên 100 triệu USD, Wonder Woman có mức sụt giảm trong tuần ba thấp thứ ba mọi thời đại, chỉ sau Rogue One: A Star Wars Story (22%) và The Jungle Book (29%). Đây cũng là tác phẩm đạt doanh thu tuần thứ ba cao thứ hai trong lịch sử hãng Warner Bros., chỉ sau The Dark Knight (2008) với 42,6 triệu USD.

Sự ăn khách của tác phẩm được quy cho hiệu ứng truyền miệng tích cực, khiến nhiều khán giả lúc đầu chưa chú ý đến phim đổ xô ra rạp trong các tuần sau. Hiện tại, bom tấn siêu anh hùng đạt doanh thu 274 triệu USD ở Bắc Mỹ. Chuyên gia Mendelson thậm chí dự đoán phim có thể vượt mốc 400 triệu USD với khả năng trụ rạp này. Tuy nhiên, trong thời gian tới, Wonder Woman mất không ít suất chiếu về tay các bom tấn mới như Transformers: The Last Knight, Despicable Me 3 và Spider-Man: Homecoming.

* Đường đua tốc độ trong "Cars 3"

Ở thị trường ngoài Bắc Mỹ, Wonder Woman thu 39,5 triệu USD, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 571,8 triệu USD. Cars 3 thu 21,3 triệu USD dù chỉ mới công chiếu tại một số nước. Phim hoạt hình Disney ra mắt tại các thị trường lớn như Hàn Quốc, Anh, Tây Ban Nha, Brazil, Nhật… trong các tuần sắp tới. Tác phẩm được giới phê bình đánh giá ở mức khá với 66% bài bình luận tích cực trên trang Rotten Tomatoes.

Top 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua:

1. Cars 3 - Disney - 53,5 triệu USD

2. Wonder Woman - Warner Bros. - 40,7 triệu USD

3. All Eyez on Me - Lionsgate - 27 triệu USD

4. The Mummy - Universal - 13,9 triệu USD

5. 47 Meters Down - Entertainment Studios - 11,5 triệu USD

6. Pirates of the Caribbean 5 - Disney - 8,4 triệu USD

7. Rough Night - Sony - 8 triệu USD

8. Captain Underpants: The First Epic Movie - Fox - 7,3 triệu USD

9. Guardians of the Galaxy vol.2 - Disney - 4,9 triệu USD

10. It Comes At Night - A24 - 2,6 triệu USD

Ân Nguyễn