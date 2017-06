Nghi án 2 nhóm buôn lậu thuốc lá bắn nhau

2 nhóm người ẩu đả nhau trên kênh (khu vực cầu Thầy Cai, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An) và hàng chục tiếng súng đã nổ trong đêm. Theo người dân địa phương, đây là 2 nhóm buôn lậu thuốc lá đánh nhau vì mâu thuẫn làm ăn.

Sáng 19/6, trao đổi với Dân trí, đại diện Công an tỉnh Long An cho biết đã cử lực lượng xuống khu vực xảy ra nổ súng để tìm hiểu sự việc.

"Chúng tôi đã nghe báo cáo từ Công an huyện và đã cử lực lượng xuống khu vực cầu Thầy Cai để điều tra sự việc. Hiện chúng tôi vẫn đang khám nghiệm hiện trường và truy lùng những người tham gia.", đại diện Công an tỉnh Long An cho biết thêm.

Khu vực sông Thầy Cai là điểm nóng về buôn lậu tại Long An. Năm ngoái, một cán bộ QLTT đã bị nhóm buôn lậu truy sát tử vong.

Trước đó, khoảng 1h sáng ngày18/6, người dân ở gần cầu Thầy Cai đồng loạt nghe nhiều tiếng nổ lớn vang lên. Khi người dân ra xem thì phát hiện hai nhóm buôn lậu đang ẩu đả trên sông. Tiếp theo đó, nhiều tiếng súng vang lên. Sau khi gây chiến khoảng 15 phút thì hai nhóm lên xuồng bỏ đi.

Theo những người dân địa phương, hai nhóm buôn lậu trên đã có mâu thuẫn từ lâu trong việc phân phối thuốc lá lậu và vận chuyển thuốc lá lậu từ Long An về TPHCM.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Út - Bí thư Huyện ủy Đức Hòa, cho biết: "Ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra sự việc. Tuy vậy, hai nhóm trên đã bỏ trốn nên chúng tôi đang mở rộng điều tra. Hiện, chúng tôi chưa nắm được thông tin có ai bị thương hay có bị trúng đạn hay không".

