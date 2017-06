Kỳ Duyên, Mỹ Linh: nàng kiêu kỳ - nàng thanh lịch, cùng đọ sắc vàng tươi rực rỡ trong show diễn thời trang

Tỏa sáng với sắc vàng tươi rạng rỡ, hai nàng Hậu Kỳ Duyên và Đỗ Mỹ Linh chọn phong cách kiêu kỳ thanh lịch đậm nét cổ điển đọ sắc cùng nhau tại thảm đỏ của NTK Adrian Anh Tuấn.

Trong show diễn thứ hai nằm trong dự án kỉ niệm 10 năm làm nghề, Adrian Anh Tuấn sẽ giới thiệu đến với khán giả, giới mộ điệu thời trang bộ sưu tập mới với tên gọi Away We Wow (Things we do for love).

Hình ảnh những cánh hoa tử đằng, hoa mimosa mà Adrian Anh Tuấn và Sơn Đoàn bắt gặp trong những chuyến đi đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhà thiết kế sáng tạo nên những đứa con tinh thần mang đậm phong cách retro thanh lịch, ngọt ngào, nữ tính nhưng vẫn rất đỗi năng động. Tinh thần retro ấy sẽ được NTK Adrian Anh Tuấn phối hợp cùng những gam màu, hoạ tiết và chất liệu phù hợp với xu hướng chung đang được các quý cô ưa chuộng trong mùa hè sắp đến. Và nguồn cảm hứng lãng mạn bay bổng ấy đã được các người đẹp Việt khắc họa một cách trọn vẹn nhất ngay khi góp mặt trên thảm đỏ của show diễn lần này.