Bôxít Lâm Đồng lãi 50 tỷ đồng sau 3 năm lỗ liên tiếp

Tổ hợp dự án bôxít - nhôm Lâm Đồng vừa báo lãi lần đầu sau khi lỗ theo kế hoạch hơn 3.000 tỷ đồng suốt 3 năm.

Tại cuộc họp Tổ công tác của Thủ tướng kiểm tra, làm việc với Tập đoàn Than, Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) sáng 19/6, ông Đặng Thanh Hải - Tổng Giám đốc Vinacomin cho biết, 6 tháng đầu năm 2017, sản xuất alumin quy đổi của toàn tập đoàn trên 579.000 tấn, đạt 51,9% kế hoạch năm và bằng 200% so với cùng kỳ 2016.

"Sau 3 năm đầu lỗ theo kế hoạch, mỗi năm 1.000 tỷ đồng thì 6 tháng đầu năm 2017, tổ hợp bôxít - nhôm Lâm Đồng đã bắt đầu có lãi 50 tỷ đồng", Tổng giám đốc Vinacomin cho biết. Riêng dự án alumin Nhân Cơ đã bắt đầu đi vào hoạt động từ đầu năm 2017.

Tổ hợp bôxít - nhôm Lâm Đồng được đưa vào vận hành với công suất 650.000 tấn alumin một năm từ tháng 9/2013. Dự án này gồm 3 hợp phần là khai thác mỏ bôxít, Nhà máy tuyển quặng bôxít và Nhà máy Alumina.

Sau 3 năm lỗ trên 3.000 tỷ đồng, dự án tổ hợp bôxít nhôm Lâm Đồng đã bắt đầu có lãi. Ảnh: Vinacomin

Thứ trưởng Công Thương - Đỗ Thắng Hải nói thêm rằng theo kế hoạch, dự án này được lỗ trong 5 năm đầu và khoản lỗ 3.000 tỷ đồng là "nằm trong tính toán, kế hoạch". Do vậy, việc bôxít tại Lâm Đồng có lãi từ năm thứ 4, theo ông, là thành công của dự án. "Cắt lỗ sớm sẽ giúp toàn tập đoàn tăng lợi nhuận cả nghìn tỷ đồng", Thứ trưởng Hải thông tin.

Đại diện Bộ Công Thương cũng đặt vấn đề, chế biến sâu trong khai thác khoáng sản là cần thiết. Tuy nhiên, thực tế nghiên cứu thì nhiều khoáng sản nếu chế biến sâu sẽ lỗ, chứ không phải lãi. Thứ trưởng Công Thương đề nghị Vinacomin cần tính toán, đánh giá kỹ từng loại khoáng sản, mặt hàng chứ không thể đánh đồng tất cả loại khoáng sản là như nhau.

Trước đó, kết quả thanh tra Bộ Tài chính cho thấy, dự án bôxít nhôm Lâm Đồng lỗ trên 3.000 tỷ đồng sau 3 năm đi vào hoạt động. Trong đó, lỗ do hoạt động sản xuất, kinh doanh là 2.520 tỷ đồng, lỗ do chênh lệch tỷ giá khoảng 1.176 tỷ... Số lỗ này đã vượt xa so với số lỗ luỹ tiến dự kiến theo kế hoạch là 1.660 tỷ đồng (không kể phần lỗ do chênh lệch tỷ giá).

Số lỗ của dự án bôxít nhôm Lâm Đồng dù nằm trong kế hoạch đối với dự án mới đi vào hoạt động, nhưng thực tế vẫn cao hơn 8 lần so với con số dự tính mà chủ đầu tư - Vinacomin đưa ra. Tính toán của Vinacomin ở thời điểm đầu năm 2014, bôxít - nhôm Lâm Đồng có thể lỗ 460 tỷ đồng trong 3 năm đầu và 5 năm sau đó sẽ có lãi khoảng 870 tỷ. Khi đó, lãnh đạo Vinacomin lạc quan, khi mức lỗ vài trăm tỷ so với doanh thu dự tính mỗi năm 4.000 tỷ đồng là "không đáng ngại". Và dự án hoàn toàn có thể hoàn vốn trong 13 năm.

Tại kết luận thanh tra, nguyên nhân chủ yếu khiến thua lỗ của dự án vượt kế hoạch là do kéo dài thời gian đầu tư, làm phát sinh chi phí. Bên cạnh đó, thời điểm dự án đi vào sản xuất (năm 2013) rơi đúng vào lúc giá alumin – nhôm trên thị trường thế giới sụt giảm, cộng với thuế tài nguyên, thuế - phí môi trường tăng… đã "bồi" thêm khó khăn cho nhà máy.