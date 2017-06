TPHCM: Bố trí phà riêng ưu tiên chở đề và bài thi

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM cho biết: dưới sự chỉ đạo của UBND TP, Sở GD-ĐT phối hợp chặt chẽ với Công an A83 để đề thi được bảo mật tuyệt đối. Đặc biệt, thành phố bố trí phà để chở đề và bài thi đến huyện Cần Giờ.

Ông Nguyễn Tiến Đạt cho biết, trừ 2 năm vừa qua, từ năm 2014 trở về trước các kỳ thi tốt nghiệp THPT trước đó Sở GD-ĐT TPHCM đã phối hợp tốt với các ban ngành nên không để sai sót gì. Tuy nhiên, Sở không chủ quan trước kỳ thi sắp tới do năm nay có điểm mới là thí sinh sẽ dự thi nhiều môn hơn (ngoài 3 bài thi bắt buộc là toán, ngữ văn ngoại ngữ thì có thêm 2 bài thi tổ hợp tự chọn là bài thi khoa học tự nhiên và bài thi khoa học xã hội), mỗi phòng thi có 24 mã đề thi… Do đó, ông Đạt khẳng định công tác chuẩn bị, tổ chức thi phải hết sức cẩn thận, tỉ mỉ, chi tiết, lường hết các tình huống để xử lý.

Huyện Cần Giờ kết nối với thành phố bằng phà Bình Khánh, để phục vụ tốt nhất cho kỳ thi THPT quốc gia, TPHCM sẽ ưu tiên vận chuyển đề và bài thi bằng phà riêng đến điểm thi​ (ảnh internet)

Theo ông Đạt, Sở đã tổ chức tập huấn rất kỹ cho cán bộ coi thi, lực lượng thanh tra, giám sát và nhân viên phục vụ thi. Ngoài ra, thường xuyên họp trực tiếp và liên lạc với đại diện các trường ĐH để trao đổi thông tin nhằm đảm bảo tổ chức kỳ thi tốt nhất.

Bên cạnh đó, dưới sự chỉ đạo của UBND TPHCM, Sở GD-ĐT đã phối hợp với các ban ngành như Công an TP, Sở Điện lực, Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế… để chuẩn bị cho kỳ thi nghiêm túc, an toàn, tránh kẹt xe trong các ngày thi…

Ông Đạt cũng cho biết việc sao in đề thi cực kỳ vất vả do số lượng đề thi in rất nhiều so với những năm trước. Điều này đòi hỏi phải chuẩn bị tỉ mỉ, máy móc và bao bì đầy đủ hơn, chính xác hơn với những quy trình chặt chẽ. Đồng thời, Sở GD-ĐT huy động số lượng sao in đông hơn, tập huấn kỹ lưỡng hơn, số ngày in nhiều hơn…

Ngoài sao in đề thì vận chuyển và bảo mật đề thi và bài thi cũng là vấn đề đặc biệt quan trọng. Ông Đạt cho biết, mỗi ngày thi đề thi sẽ được giao đến các điểm thi với sự bảo vệ đặc biệt của lực lượng công an; đồng thời cuối ngày thi, bài thi của thí sinh cũng được vận chuyển về địa điểm bảo mật. Riêng đối với điểm thi trường THPT An Nghĩa ở huyện Cần Giờ - huyện duy nhất kết nối với thành phố bằng phà, thành phố đã lên phương án có chuyến phà riêng ưu tiên vận chuyển đề thi và bài thi để đảm bảo an toàn.

Chia sẻ thêm trước tình trạng hiện trên mạng rao bán thiết bị gian lận thi bằng công nghệ cao, ông Đạt cho biết Sở cũng đã lên kế hoạch đối phó và tập huấn cho cán bộ coi thi cẩn thận chú ý đối với kỳ thi sắp tới. Phó giám đốc Sở GD-ĐT cho biết, trước khi vào phòng thi, thí sinh phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân kèm theo thẻ dự thi có dán hình. Năm nay, hai cán bộ coi thi sẽ cùng gọi tên thí sinh vào phòng thi nên khó có thể xảy ra tình trạng thi hộ.

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM cho biết thành phố đã sẵn sàng cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 (ảnh Hoài Nam)

Theo ông Đạt, kỳ thi năm nay thí sinh khó sử dụng công nghệ cao để gian lận vì không đủ thời gian. Vì môn văn là bài thi tự luận nhưng đòi hỏi khả năng sáng tạo, gắn với thực tiễn cao nên gian lận trong bài thi này những năm trước hầu như không có. Đối với các bài thi còn lại đều là bài thi trắc nghiệm, thời gian ngắn, số lượng câu hỏi nhiều nên nếu đọc đề thi ra ngoài thì đã hết giờ làm bài. Thi trắc nghiệm mà ngồi thí sinh cứ “mấp máy” môi để đọc từng câu hỏi ra ngoài thì giám thị rất dễ nghi ngờ. Tuy vậy, phía Sở cũng không chủ quan mà đặc biệt lưu ý các giám thị phải kiểm tra kỹ để ngăn chặng tình huống này.

Trước kỳ thi đang đến gần, ông Nguyễn Tiến Đạt cũng đưa ra lời khuyên đối với thí sinh là nên giữ gìn sức khỏe, chuẩn bị tâm lý, tinh thần thật tốt trước ngày thi. Ngoài bình tĩnh, tự tin khi làm bài, thí sinh phải chú ý đến mã đề thi khi làm bài trắc nghiệm với tổ hợp 3 môn và thành phần từng môn thi.

Năm nay, TPHCM có 71.469 thí sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia năm 2017, trong đó gần 6.000 thí sinh tự do. Các thí sinh được bố trí thi tại 114 điểm thi, riêng thí sinh tự do có 7 loại phòng thi. Để phục vụ cho kỳ thi này, thành phố đã huy động hơn 12.000 người, trong đó có khoảng 10.000 cán bộ coi thi, giám sát, thanh tra thi. Ngoài lực lượng của Sở GD-ĐT thành phố, 50% nhân lực đảm bảo kỳ thi còn lại đến từ 10 đơn vị đại học trên địa bàn TPHCM.

Lê Phương