Máy bay chiến đấu Nga phô diễn sức mạnh tại giải đấu quốc tế

Do mâu thuẫn với chị vợ, Cường đã dùng dao đâm chết em ruột của người này khi đến can ngăn, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường. Công an đã tổ chức lực lượng truy tìm và tóm gọn nghi phạm sau gần 2 giờ tổ chức truy bắt.