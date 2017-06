Hơn 1.000 vị trí tuyển dụng cho sinh viên CNTT tại “HUTECH IT Open Day”

Với hơn 1.000 vị trí tuyển dụng và thực tập từ hơn 20 doanh nghiệp Công nghệ thông tin hàng đầu, Ngày hội “HUTECH IT Open Day” chính là sự kiện lớn nhất trong năm dành cho sinh viên khối ngành Công nghệ thông tin trên địa bàn TP.HCM.

Chỉ diễn ra duy nhất vào sáng 17/6, tại Trụ sở trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) - 475A Điện Biên Phủ, P.25, Bình Thạnh nhưng với quy mô và hình thức tổ chức chuyên nghiệp, “HUTECH IT Open Day” đã thu hút hàng ngàn lượt sinh viên đến tham dự, ứng tuyển.

Cầu nối nghề nghiệp uy tín cho sinh viên khối ngành CNTT

Là sự kiện do khoa Công nghệ thông tin HUTECH và Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp và Việc làm sinh viên HUTECH phối hợp tổ chức, “HUTECH IT Open Day” có sự tài trợ của 06 đơn vị tuyển dụng gồm Cty TMA Solutions (Tài trợ Kim cương); Cty FPT Software và Cty CMC SI SAIGON (đồng Tài trợ Vàng); Cty LogiGear, OneTech Asia, đơn vị kinh doanh công nghệ trực tuyến Hangchinhhieu.vn (Tài trợ Đồng hành). Ngày hội được đánh giá là cầu nối hiệu quả giữa sinh viên và doanh nghiệp CNTT - thông qua không gian phỏng vấn tuyển dụng trực tiếp và nhiều chương trình bên lề đa dạng, thiết thực.

Ngày hội HUTECH IT Open Day có hơn 20 doanh nghiệp Công nghệ thông tin hàng đầu tham gia

Tham gia “HUTECH IT Open Day”, sinh viên được trực tiếp gặp gỡ nhà tuyển dụng, tìm hiểu thông tin việc làm, nộp hồ sơ ứng tuyển và phỏng vấn vào hơn 1.000 đầu việc ở các vị trí hấp dẫn như IT Onsite, Chuyên viên Quản trị dịch vụ, Quản lý dự án CNTT, Chuyên viên Kỹ thuật Microsoft, Quản trị viên CSDL, Chuyên viên triển khai phần mềm, Lập trình viên Java, Lập trình Web, Lập trình viên Fresher C++, .NET, JAVA, Lập trình viên ứng dụng trên các nền tảng di động,... Những doanh nghiệp uy tín tham gia tuyển chọn ứng viên trong ngày hội lần này là: AIT, HQSOFT, CPOINT, Codespot, AMARIS, MiTek, Global CyberSoft, Fujinet, Phần mềm Nhân Hòa CN TP.HCM, BeeSight Soft, Cty TNHH URBAN Việt Nam,...

Doanh nghiệp tham gia ngày hội trao nhiều phần học bổng giá trị cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin HUTECH

Ông Nguyễn Hữu Lệ, Chủ tịch hội đồng quản trị TMA Solutions - đơn vị Tài trợ Kim cương, đồng thời là đơn vị hàng đầu về số lượng tuyển dụng tại Ngày hội cho biết: “Điều ấn tượng nhất với là những chuyến tham quan thực tế mà HUTECH tổ chức cho sinh viên. Hoạt động này cho thấy trường rất quan tâm đến vấn đề kết nối doanh nghiệp, tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận với doanh nghiệp từ trước khi ra trường, giúp các bạn tự tin hơn khi ứng tuyển vào doanh nghiệp.” Ông cũng khuyên các bạn sinh viên cần thể hiện được sự tự tin, tinh thần ham học hỏi của mình trước nhà tuyển dụng. Bởi với sinh viên vừa tốt nghiệp, doanh nghiệp không yêu cầu các bạn biết tất cả mọi thứ mà các bạn có thể tiếp tục bồi dưỡng chuyên môn ngay trong quá trình làm việc sau đó.

HUTECH ký kết hợp tác tuyển dụng – thực tập với các doanh nghiệp Công nghệ thông tin hàng đầu

Vừa phỏng vấn thành công vị trí Lập trình viên, bạn Hoàng Long hào hứng chia sẻ: “Vì được trang bị kỹ năng phỏng vấn xin việc, vị trí phù hợp chuyên ngành nên em đã phỏng vấn ứng tuyển khá tốt. Em thấy Ngày hội lần này có nhiều doanh nghiệp, các công việc đa dạng, thật sự là cơ hội rất tốt cho sinh viên CNTT như em có thể tiếp cận doanh nghiệp và tìm được công việc phù hợp”.

Không gian “IT Open Day” - “giảng đường mở” hiệu quả và thú vị

Với tính chất “open day”, mô hình gian hàng mở và hình thức phỏng vấn tuyển dụng tại chỗ của Ngày hội được ví như một “giảng đường” - mang đến cho sinh viên CNTT cơ hội trải nghiệm “không khí” của một buổi phỏng vấn tuyển dụng, nhận được những phản hồi cụ thể từ chính doanh nghiệp. Đây là cơ hội học hỏi và tích lũy những kinh nghiệm ứng tuyển, là sự bổ sung cần thiết cho những kiến thức chuyên môn được học trên lớp. “Từng trải” một cuộc phỏng vấn tuyển dụng thật sự, chắc chắn các bạn sinh viên sẽ tự tin hơn, bản lĩnh hơn khi ứng tuyển chính thức.

“Giảng đường mở” hiệu quả và thú vị

Bên cạnh không gian chính dành cho hoạt động phỏng vấn tuyển dụng, Ngày hội “HUTECH IT Open Day” còn tạo điểm nhấn bằng không gian triển lãm sản phẩm CNTT diễn ra đồng thời. Với slogan “Tầm nhìn toàn cầu để bước vào thế giới công nghệ”, triển lãm công nghệ “HUTECH IT Open Day” quy tụ 7 gian hàng trưng bày các sản phẩm, thiết bị, cơ sở hạ tầng, giải pháp & công nghệ mới nhất trong lĩnh vực CNTT hiện nay. Bạn Lê Thanh Tuấn, sinh viên năm 2 khoa CNTT HUTECH thích thú: “Đến tham quan triển lãm, em được tìm hiểu nhiều sản phẩm công nghệ hiện đại liên quan trực tiếp đến ngành học của mình, được nói chuyện với các chuyên gia,... Em thấy Ngày hội hôm nay rất hay, dù bản thân em chưa có nhu cầu tìm việc nhưng cũng học hỏi thêm được rất nhiều kiến thức chuyên môn bổ ích”.

Thành công của “HUTECH IT Open day” chính là cơ sở để trường HUTECH nói chung và khoa CNTT HUTECH nói riêng nâng cao hơn nữa chất lượng và tính thực tiễn của chương trình đào tạo, tiếp tục phát huy vai trò cầu nối hiệu quả giữa sinh viên với nhà tuyển dụng, đáp ứng kịp thời nhu cầu nhân lực chất lượng cao của xã hội hiện nay.