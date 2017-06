Tân vô địch US Open gây sốt vì thân hình vạm vỡ

Brooks Koepka gây ấn tượng ban đầu với người hâm mộ vì vóc dáng đầy cơ bắp, điều hiếm thấy ở các golfer.

"Những người không thích golf sẽ cho rằng đó không phải là một môn thể thao vì người chơi không cần phải có thể lực - thể hình mẫu mực, và không cần những khối cơ săn chắc. Tuy nhiên, họ có thể thay đổi quan điểm nếu nhìn vào thân hình của nhà vô địch US Open 2017 Brooks Koepka.

Trong bốn ngày thi đấu, nhiều người đã bày tỏ sự bất ngờ khi chứng kiến vóc dáng như một cầu thủ bóng bầu dục của Koepka.

Thân hình vạm vỡ của Koepka. Ảnh: Reuters.

"Liệu Brooks Koepka có thể tiếp tục tiến lên và lấy em không?", tài khoản Jordan Summerlin viết trên mạng xã hội Twitter.

"Koepka quá bảnh để chơi golf giỏi" là bình luận của Greg M viết.

Trong khi đó, The Club cho rằng hãng sản xuất đồ thể thao Nike nên tăng số tiền tài trợ cho Koepka lên gấp đôi vì anh có thân hình quá đẹp.

Koepka cao và khỏe. Đầu tuần này, anh nói là từng hơn một lần dùng gậy 7-sắt đánh một cú đi hết chiều dài một hố par 4 tại Erin Hills, có chiều dài khoảng 500 yard.

Bài đăng bày tỏ sự ngưỡng mộ với thân hình của Koepka.

"Liệu Koepka có cởi áo nếu vô địch US Open không nhỉ? Hay là tôi đang mơ về điều đó", tài khoản TJ viết.

Logan Robbins thì bình luận "Brooks Koepka là người đàn ông có thân hình kiểu mẫu".

Koepka, 27 tuổi, giành danh hiệu major đầu tiên khi vô địch US Open 2017 tại sân Erin Hills với số điểm -16, bỏ cách hai người về nhì bốn gậy. Đây là số điểm kỷ lục trong lịch sử 117 năm của US Open, bằng với thành tích của Rory McIlroy tại US Open 2011.

Vĩnh San