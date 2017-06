Trận quyết chiến ở thành cổ Mosul với 150.000 con tin

Thành cổ Mosul - thành trì cuối cùng của IS ở Iraq chìm trong trận quyết chiến với 150.000 dân thường bị lấy làm lá chắn sống.

Ngày 18/6, lực lượng vũ trang Iraq đã tiến hành đợt tấn công vào thành trì cuối cùng của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại quốc gia này - thành cổ Mosul.

Quan chức thuộc Bộ tham mưu quân đội Iraq, Trung tướng Abdulamir Yarallah trong một tuyên bố cho hay: "Quân đội, các lực lượng chống khủng bố và cảnh sát liên bang đã phát động cuộc tấn công vào thành cổ".

Lực lượng Iraq chuẩn bị tiến vào cuộc quyết chiến ở Thành cổ Mosul. Ảnh: Al-Masdar News

Chỉ huy cao cấp của Cơ quan Chống khủng bố Iraq, Trung tướng Abdulwahab al-Saadi cũng xác nhận "bắt đầu cuộc tấn công vào thành cổ" vào ngày 18/6.

Tuyên bố của các lực lượng Iraq cho biết, họ đã đọ súng với các phiến quân IS nấp xung quanh nhà thờ cổ - nơi trước đó 3 năm, Abu Bakr al-Baghdadi tuyên bố thành lập một vương quốc Hồi giáo.

Các lực lượng Iraq được các cuộc không kích của liên minh do Mỹ dẫn đầu yểm trợ đang tăng cường tấn công nhằm giành lại thành cổ ở phía Tây thành phố Mosul từ tay các phần tử Hồi giáo thánh chiến.

Còn cảnh sát Iraq thì tiến về phía Nam thành cổ này.

Các cuộc không kích dọn đường diễn ra vào lúc nửa đêm. Sau đó, vào lúc rạng sáng quân đội và cảnh sát Iraq đột kích vào các khu vực thuộc Thành Cổ Mosul.

Tiếng súng máy rộ lên cũng với các cuộn khói bốc lên từ khu vực thành cổ.

Cơ quan nhân quyền của Liên Hiệp Quốc ước tính có khoảng 150.000 người dân đang chờ sống, chờ chết ở Thành cổ Mosul.

Lise Grande, điều phối viên nhân đạo của Liên Hợp Quốc tại Iraq cho biết, con số nằm ở mức từ 120.000 đến 150.000 người. Bà cho biết: "Vấn đề chính ở đây là nước. Thức ăn có thể tạm thời, điện bị cắt hầu hết thời gian trong ngày và thiếu trầm trọng thuốc men”.

Dù chính phủ Iraq kêu gọi người dân ra hàng nhưng con số này đã bị khủng bố IS kìm kẹp, bắn chết khi có ý định rời khỏi quận cuối cùng ở Mosul.

Dân thường ở Iraq sống trong những tầng hầm, bên trên là IS đang cố thủ và tìm mọi cách để củng cố trận địa của mình. Các tay súng khủng bố IS yêu cầu họ luôn phải mở cửa nhà để họ có thể lên sân thượng chiến đấu. Người dân lo sợ rằng họ có thể bị không kích bất cứ lúc nào. Các tòa nhà đã cũ nát và không an toàn, luôn chực chờ bị đổ sập xuống chỉ với một cuộc không kích nhỏ lẻ.

Washington Post liên hệ qua điện thoại với thường dân ở Mossul, được biết các chiến binh tập hợp thành từng nhóm 9 đến 10 tay súng đi quanh các con hẻm trên những chiếc xe máy, tập trung ở giữa trung tâm thành phố lịch sử là Nhà thờ Hồi giáo vĩ đại al-Nuri.

Trung tướng Stephen Townsend, Chỉ huy liên quân do Mỹ dẫn đầu, cố vấn quân sự của cuộc chiến chống khủng bố ở Iraq, dự đoán trận chiến kết thúc ở Thành cổ Mosul sẽ tàn khốc hơn nhiều khi lực lượng tiến hành trận đánh cuối cùng.

Khu vực Thành cổ Mosul.

Đại tá Ryan Dillon, Phát ngôn viên của liên quân ở Baghdad, nói rằng liên quân đã tính đến sự toàn vẹn và mật độ của các tòa nhà trước khi tiến hành các cuộc không kích, kể cả chiến thuật của lực lượng IS sử dụng người dân làm lá chắn.

Cuộc tấn công quân sự của Iraq nhằm tái chiếm Mosul từ tay Nhà nước Hồi giáo đã bắt đầu vào ngày 17/10/2016. Các phần tử IS đã bị đánh bật ra khá nhanh khỏi hang ổ của chúng ở phía đông, nhưng lấy lại phần phía tây đông dân của thành phố, bao gồm cả khu phố cổ, khiến việc giải phóng Mosul mất nhiều thời gian hơn so với dự kiến.

Theo Ngọc Dương

Báo Đất việt