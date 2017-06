Cảnh sát theo tàu cao tốc 'hộ tống' đề thi ra đảo Lý Sơn

Đề thi THPT quốc gia được Sở Giáo dục Quảng Ngãi chuyển về cảng Sa Kỳ, sau đó đưa lên tàu cao tốc vượt biển về huyện đảo Lý Sơn.

Kỳ thi THPT quốc gia năm nay, Quảng Ngãi tổ chức 27 điểm thi, với gần 13.000 thí sinh tham gia. Trong đó, huyện Lý Sơn có 223 thí sinh (198 học sinh chính quy, 16 thí sinh tự do và 9 học viên của Trung tâm dạy nghề và giáo dục thường xuyên).

Thầy Võ Minh Phương - Hiệu phó trường THPT Lý Sơn cho biết, điểm thi ở đảo sẽ được nhận đề sớm hơn một ngày so với đất liền. Đề thi được vận chuyển từ Sở Giáo dục về cảng Sa Kỳ (huyện Bình Sơn), sau đó đưa lên tàu cao tốc vượt biển một giờ về huyện đảo Lý Sơn dưới sự giám sát của lực lượng công an.

"Là huyện đảo tiền tiêu, công tác an ninh trong kỳ thi được đảm bảo nghiêm ngặt", thầy Phương nói và cho biết các giáo viên của trường đã được điều động coi thi ở những nơi khác, chỉ còn hai người ở lại chuẩn bị cơ sở vật chất và công tác thi.

Theo Sở Giáo dục tỉnh Quảng Ngãi, từ 13/6 đến nay, việc in ấn đề thi đang được hiện ở một điểm an toàn, được công an và an ninh bảo vệ nghiêm ngặt vòng trong, vòng ngoài.

"Sở đã thuê 4 máy in siêu tốc, trang bị máy phát điện 10 KW để đảm bảo việc in ấn đề thi không gặp sự cố", ông Đỗ Văn Phu - Giám đốc Sở Giáo dục nói và cho biết kinh phí cho kỳ thi THPT quốc gia năm nay ở tỉnh hơn 3 tỷ đồng.

Sở đã tổ chức 4 đoàn kiểm tra các các cơ sở giáo dục dự kiến đặt làm điểm thi, phân công hơn 1.200 cán bộ, giáo viên, nhân viên coi thi. Riêng công tác chấm thi, 115 người được điều động tham gia.

Năm nay, Sở Giáo dục Quảng Ngãi được giao chủ trì cụm thi số 35, phối hợp với Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng), Đại học Phạm Văn Đồng và Đại học Tài chính - Kế toán.

Từ 22 đến 24/6, khoảng 860.000 thí sinh cả nước sẽ dự thi THPT quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng sư phạm. Trong đó, hơn 643.000 (75%) thí sinh thi để lấy kết quả xét tuyển đại học.

Thí sinh sẽ làm 5 bài thi, gồm 3 bài độc lập bắt buộc Toán, Văn, Ngoại ngữ; lựa chọn một trong hai bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (Lý, Hóa, Sinh) hoặc Khoa học xã hội (Sử, Địa, Giáo dục công dân).

Thạch Thảo