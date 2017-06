Lý do nhiều người Việt tốn hàng chục triệu niềng răng nhưng vẫn hỏng

Bệnh nhân chủ quan, sinh hoạt không cẩn thận; Bác sĩ nha khoa tổng quát làm chỉnh nha và đưa ra những dự đoán điều trị không chuẩn xác là hai lý do chính khiến cho nhiều người Việt bỏ ra một khoản chi phí không hề nhỏ mà kết quả niềng răng hoàn toàn không như mong đợi.

Không chuẩn bị tâm lý, sinh hoạt sai cách

Giai đoạn khó khăn nhất khi niềng răng chính là tháng đầu tiên. Ai cũng sẽ cảm thấy răng, lợi đau nhức ê ẩm và chưa quen với sự xuất hiện của chuỗi dây và các mắc cài trong miệng. Thậm chí, cả môi, má và lưỡi cũng có cảm giác bị kích thích khó chịu.

Việc ăn uống khi đó cũng gặp nhiều khó khăn hơn thường ngày. Những loại thức ăn mềm, lỏng như cháo, cơm mềm, súp, thức ăn luộc… là món ăn bắt buộc, để tránh cho răng phải làm việc quá nhiều và mắc cài phải chịu nhiều tác động của lực nhai. Thêm vào đó, khi đang trong thời kì niềng răng, người bệnh cũng phải hạn chế đùa giỡn chạy nhảy, chơi các môn thể thao va chạm mạnh.

Nhiều bệnh nhân không xác định trước tâm lý và cũng không nhận thức được rõ tầm quan trọng của việc tiết chế những thói quen sinh hoạt thông thường trong hiệu quả niềng răng. Họ không nghĩ là khi niềng răng sẽ đem lại nhiều cảm giác đau và khó chịu như thế nên rất dễ nản, không kiêng khem đúng mực trong những tuần đầu tiên. Một số người vẫn ăn đồ có đường, đồ cứng làm xô lệnh khuôn niềng răng và tổn thương chân răng; ăn nhai, sinh hoạt không đúng cách, làm lung lay và bung sứt mắc cài dây cung.

Không lựa chọn bác sĩ chỉnh nha có chứng chỉ chất lượng

Một bác sĩ chỉnh nha là một chuyên gia trong chẩn đoán, ngăn ngừa và điều trị các bệnh về răng. Tất cả bác sĩ chỉnh răng đều là nha sĩ, nhưng chỉ 3 - 6% nha sĩ ở Mỹ và Châu Âu là bác sĩ chỉnh răng. Ở Châu Á, số lượng này càng ít hơn.

Ngày nay, nhiều bác sĩ nha khoa tổng quát cũng có thể điều trị niềng răng các trường hợp đơn giản, tuy nhiên, những ca phức tạp hơn và để đạt kết quả tốt hơn, ổn định hơn cần phải có sự can thiệp của bác sĩ chỉnh nha có bằng cấp và chứng chỉ chỉnh nha chuyên sâu. Nhiều chuyên gia trong lĩnh vực này khẳng đinh: Chỉnh nha khác rất nhiều so với khám chữa nha khoa tổng quát. Có tới hơn 80% những ca niềng răng hỏng là do bác sĩ nha khoa tổng quát làm chỉnh nha và đưa ra những dự đoán điều trị không chuẩn xác.

Trên thực tế, các bác sĩ nha khoa tổng quát thường mắc phải một số lỗi phổ biến: Bác sĩ chưa xác định được chính xác được tình trạng răng của khách hàng nên đưa ra kế hoạch và liệu trình niềng răng không chính xác; Không đảm bảo về kỹ thuật thực hiện niềng răng, lực từ mắc cài để dịch chuyển răng vượt quá mức khiến răng bị lung lay, mọc cụp vào bên trong hoặc có thể bị bể vỡ; Chỉ định tháo mắc cài và kết thúc quá trình niềng răng sớm.

Theo TS Phạm Như Hải, Trưởng khoa Răng - Hàm - Mặt, Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba: Nếu thực hiện đúng kỹ thuật và giải phẫu răng cho phép, kết quả sau khi niềng răng xong sẽ ổn định suốt đời. Ngược lại, người bị điều nắn chỉnh răng không đúng có thể khiến răng bị nghiêng, không khít nhau, làm mất thẩm mỹ và dễ tái phát, ăn uống khó khăn, hay bị mỏi, đau khớp hàm…(Theo Báo Pháp luật - Thành phố Hồ Chí Minh).

Một bác sĩ nha khoa tổng quát không có kinh nghiệm còn có thể khiến bệnh nhân bị lòi chân răng, viêm tuỷ, răng lung lay, thời gian điều trị kéo dài. Chính vì vậy, việc chọn bác sĩ chỉnh nha với chứng chỉ chỉnh nha uy tín có vai trò quan trọng nếu không rất dễ bị mắc các tai biến.

Khi tìm tới các dịch vụ chỉnh nha, nhiều người thường không để ý tới nguồn gốc các chứng chỉ chứng minh tay nghề bác sĩ, chỉ quan tâm đến công nghệ nhập khẩu từ nước ngoài mà phòng khám sử dụng. Điều này gây nên một mối nguy hiểm tiềm tàng rất lớn khi quyết định lựa chọn phòng khám để chỉnh nha. Công nghệ tiên tiến, hiện đại nhưng với tay nghề bác sĩ có chuyên môn không cao, bạn vẫn có thể “tiền mất, tật mang”, tháo niềng răng nhưng kết quả vẫn không như mong muốn.

Hiện nay trên thế giới, có hai hiệp hội chỉnh nha uy tín nhất đó chính là WFO (World Federation of Orthodontists – Hiệp hội Bác sĩ chỉnh nha quốc tế) và AAO (American Association of Orthodontists – Hiệp hội Bác sĩ chỉnh nha Hoa Kỳ). Hiệp hội chỉnh nha Hoa Kỳ được thành lập từ năm 1900, là tổ chức lâu đời và lớn nhất thế giới hiện nay trong ngành chỉnh nha quốc tế.

Tại Việt Nam đã có hai bác sĩ chỉnh nha đầu tiên trở thành thành viên của Hiệp hội Bác sĩ chỉnh nha Hoa Kỳ AAO. Đó đều là những bác sĩ giỏi, tay nghề cao, với nền tảng kiến thức chuyên sâu và trải qua các kì thi sát hạch sát sao. Các bác sĩ trong hiệp hội được quyền tham gia các khóa học nâng cao và trao đổi với những chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực chỉnh nha và được tiếp cận với những kiến thức, công nghệ mới nhất. Trước khi đi niềng răng, chúng ta nên tìm kiểu kỹ, cân nhắc lựa chọn các bác sĩ chỉnh nha có chứng chỉ chỉnh nha AAO để duy trì sức khỏe và vẻ đẹp lâu dài.

(Nguồn ảnh: Internet)