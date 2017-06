Diệp Bảo Ngọc trả lại vai diễn vì cảnh nóng?

Mới đây, người quản lý của Diệp Bảo Ngọc lên tiếng về việc chân dài này bị cắt vai thô bạo. Sự thật Diệp Bảo Ngọc tự rút lui hay bị cắt vai?

Bộ phim tâm lý kinh dị 'Lời nguyền gia tộc' của đạo diễn Đặng Thái Huyền đã chính thức thông báo lịch ra rạp vào 18/8 tới. Tuy nhiên, nữ diễn viên chính của phim không phải là Diệp Bảo Ngọc mà là Phi Huyền Trang - người được thay thế vào phút 89.

Diệp Bảo Ngọc và ĐD Đặng Thái Huyền tại lễ công bố bấm máy phim.

Thời điểm phim bấm máy, việc thay đổi này khiến dư luận khá bất ngờ bởi trong buổi họp báo giới thiệu dự án, Diệp Bảo Ngọc đã tham gia với tư cách là diễn viên nữ chính của bộ phim và khi trả lời trên báo chí, diễn viên này cũng tỏ ra rất tâm huyết với dự án.

Sự việc tưởng đã khép lại trong êm đẹp thì cách đây vài ngày, đại diện truyền thông của Diệp Bảo Ngọc thông báo nữ diễn viên không bị cắt vai mà là tự đề nghị rút lui, thanh lý hợp đồng. Lý do là sát ngày quay, đạo diễn Đặng Thái Huyền đưa cho Diệp Bảo Ngọc một kịch bản đã sửa chữa, trong đó có thêm nhiều cảnh nóng, đồng thời làm khó khi không đồng ý có người đóng thế.



Trước thông tin này, đạo diễn Đặng Thái Huyền cho hay: "Đến sát thời điểm bấm máy phim Lời nguyền gia tộc, kịch bản không hề thay đổi. Ngay từ đầu khi gửi kịch bản cho Diệp Bảo Ngọc đã có các cảnh nóng, thậm chí cảnh nóng của nữ diễn viên chính buộc phải thực hiện với hai diễn viên nam chính của phim. Đến sát ngày bấm máy, khi Diệp Bảo Ngọc thông báo rút lui, chúng tôi đã đề nghị phương án sử dụng người đóng thế những cảnh nóng này nhưng Diệp Bảo Ngọc vẫn từ chối, khiến đoàn làm phim rất vất vả đi tìm kiếm diễn viên mới".



Theo đại diện của Diệp Bảo Ngọc, lý do cô bỏ vai là do 'vướng một số hợp đồng đại diện cho các thương hiệu phải giữ hình ảnh sạch, tuyệt đối không đóng cảnh nóng'. Trong khi đó, ngay từ đầu kịch bản phim gửi cho Diệp Bảo Ngọc đã có chi tiết đóng cảnh nóng.

