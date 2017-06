Triệt phá ổ nhóm tội phạm chuyên ''ép buộc" gái mới lớn vào phục vụ tại các quán karaoke

Một nhóm tội phạm vừa có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép ma túy, vũ khí quân dụng lại chuyên gài bẫy, dụ dỗ các cháu gái mới lớn ham chơi, lười lao động để rồi sau đó ép đưa các cháu vào phục vụ tại các quán karaoke vừa bị Công an quận Lê Chân, TP. Hải Phòng thiệt phá.

Tin từ Công an quận Lê Chân, TP. Hải Phòng hôm nay (18/6) cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, đấu tranh làm rõ thêm các tội danh khác để xử lý theo qui định của pháp luật đối với ổ nhóm tội phạm do Trần Văn Công (SN1994, ở Hải Phòng) cầm đầu.

Theo hồ sơ tại cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình tại địa bàn và qua nguồn tin từ cơ sở, các trinh sát thuộc công an quận Lê Chân đã phát hiện một nhóm thanh niên có nhiều biểu hiện bất minh. Đi sâu tìm hiểu, các trinh sát nhanh chóng xác định nhóm thanh niên này do Trần Văn Công cầm đầu, có dấu hiệu dụ dỗ, lừa đưa các cháu gái mới lớn, có hoàn cảnh đặc biệt, ham chơi, lười lao động vào bẫy rồi ép đến phục vụ tại các quán karaoke trên địa bàn.

Tiến hành theo dõi mọi hoạt động của ổ nhóm này, các trinh sát nắm được, do quan hệ xã hội rộng, thấy nhu cầu cần nhân viên nữ của các quán karaoke trên địa bàn rất lớn nên Công cùng đám đàn em đã nảy sinh ý định thông qua mạng mạng xã hội để tìm kiếm. Đối tượng mà Công nhắm tới là những cháu gái mới lớn, thích ăn chơi, thích hưởng thụ nhưng không thích làm ở các tỉnh thành. Sau khi lên kế hoạch, Công cùng đám đàn em bắt tay vào thực hiện và chẳng bao lâu đã có nhiều cháu gái bị sập bẫy và bị nhóm đối tượng này bằng nhiều cách đưa về TP. Hải Phòng.

Xét thấy tính chất phức tạp của ổ nhóm phạm tội này, Công an quận Lê Chân đã xác lập Chuyên án 517 S để đấu tranh triệt phá.

Cũng theo hồ sơ, tại cơ quan công an, sau khi đưa các cháu gái trên về Hải Phòng, Công tỏ ra rất hào phóng khi bỏ tiền túi ra thuê phòng trọ cho các cháu gái, thậm chí còn lo cả chuyện ăn uống luôn. Đổi lại Công yêu cầu các cháu gái này không được tự ý rời khỏi chỗ ở nếu như không có sự đồng ý của Công và đám đàn em.

Đồng thời kết nối với các cơ sở kinh doanh karaoke để khi có nhu cầu Công sẽ “điều” những cháu gái này đến với giá thỏa thuận từ 300 đến 500 nghìn đồng/2 tiếng. Thêm thời gian thì tính thêm tiền và số tiền này các cháu gái không được sử dụng mà phải đem về nộp cho Công.

Cuối tháng 5/2017, sau khi thu thập đủ tài liệu, chứng cứ và xác định rõ phương thức hoạt động của ổ nhóm này công an quận Lê Chân đã phối hợp với công an phường Đông Hải, bất ngờ kiểm tra hành chính một ngôi nhà trên đường Nguyễn Văn Linh và phát hiện tại đây có 3 cháu gái SN1996, 2002 và 2003, cả 3 đều ở TP.Hà Nội.

Qua đấu tranh khai thác nhanh, công an quận Lê Chân tiếp tục phát hiện thêm 2 cháu gái khác SN 2.000 và 2.004, cùng là bạn với 3 cháu gái trên, cùng ở TP. Hà Nội cũng đang tá túc tại một ngôi nhà cùng trên đường Nguyễn Văn Linh.

Công an quận Lê Chân sau đó đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Văn Đô (SN 1998), Phạm Tú Chinh (SN 1996), cùng ở Sóc Sơn, TP.Hà Nội và Nguyễn Quốc Triệu (SN 1994, ở, Tiên Lãng, TP. Hải Phòng). Ngày 29/5, công an Lê Chân ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Thành Công.

Tiến hành khám xét cả hai nơi ở của Trần Thành Công, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ nhiều kiếm, 1 súng Colt (dạng súng tự chế), 4 viên đạn, ma túy tổng hợp, dụng cụ sử dụng cùng nhiều giấy tờ, tài liệu có liên quan đến việc dụ dỗ, ép buộc trẻ vị thành niên để đưa vào phục vụ khách tại các quán karaoke và các chứng cứ khác có liên quan đến hành vi phạm tội của ổ nhóm này.

