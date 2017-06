Cạn lời với Konami, nhân sự đã bị đuổi việc còn bị chèn ép đủ đường để "trả thù"

Có thể chắc chắn một điều rằng, drama mang tên "Konami - Kojima" sẽ chưa thể kết thúc chỉ trong một sớm một chiều.

Trong khi Rockstar và Take Two Interactive còn đang bù đầu giữa mớ bòng bong phần mềm mod và sự phản đối của cộng đồng game thủ, thì một hướng dư luận cũng bực tức chẳng kém lại đang chĩa về phía Konami, sau khi những thông tin về số phận của những con người từng phục vụ biết bao năm trong tập đoàn này, tạo ra những siêu phẩm game trong suốt hàng chục năm Konami còn là một thế lực của làng game thế giới.

Rõ ràng việc Hideo Kojima rời Konami sau 3 thập kỷ gắn bó, cùng những đồng nghiệp từng kề vai sát cánh với nhà làm game 53 tuổi là điều không thể chấp nhận trong mắt của Konami, và họ đang có những hành động hết sức thô bạo để ngăn cản Kojima Production có được những tác phẩm tiếp theo. Gần đây nhất, khi được phỏng vấn về Metal Gear Survive, tựa game sinh tồn zombie mà Konami đang phát triển mà không có sự hiện diện của Kojima, nhà làm game lỗi lạc này đã có những phát ngôn mang tính chủ quan, khiến Konami tức giận.

Ngay sau đó, tập đoàn giải trí này đã gửi một bức thư đến Kojima, qua đó cho rằng ông đang "hạ thấp uy tín một cách không công bằng" Konami. Và ngay sau đó, nhiều tin đồn cho biết, số tiền lương mà Kojima chưa nhận được sau khi rời khỏi Konami cũng đã bị hãng game giữ lại vì chính lý do trả lời phỏng vấn "dìm hàng" Metal Gear Survive.

Thêm vào đó, thậm chí Konami còn đi thêm một bước xa hơn, đó là ngăn cản Kojima Productions gia nhập ITS Kenpo, một tổ chức bảo hiểm xã hội dành cho ngành game tại Nhật Bản. Một thành viên trong ban giám đốc ITS Kenpo, trùng hợp thay, lại là một đạo diễn game đang làm tại Konami, và thế là studio non trẻ mới tách riêng của Kojima đang hoạt động mà không có bảo hiểm phúc lợi dành cho cán bộ nhân viên.

Ấy là chưa kể, thậm chí Konami còn gửi những khiếu nại tới các công ty game khác, để ngăn cản những người buộc phải rời khỏi công ty này khó lòng có thể gia nhập các công ty mới, đơn giản vì họ đã bị cho vào danh sách đen.

Mọi yêu cầu trả lời phỏng vấn từ các báo lớn trên thế giới đều bị Konami phớt lờ, và có thể chắc chắn một điều rằng, drama mang tên "Konami - Kojima" sẽ chưa thể kết thúc chỉ trong một sớm một chiều.