Hàng nghìn bao thuốc lá lậu làm “thượng đế” trên xe khách

Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phát hiện và bắt giữ xe khách vận chuyển gần 6.000 bao thuốc lá do nước ngoài sản xuất không có giấy tờ hợp lệ, đang trên đường đi tiêu thụ.

Cụ thể, vào lúc 22h20 ngày 17/6, tại Km331, quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa (Thanh Hóa), tổ tuần tra kiểm soát giao thông, Trạm CSGT Quảng Xương, Phòng PC67, Công an tỉnh Thanh Hoá do Trung tá Nguyễn Viết Thắng làm tổ trưởng tiến hành kiểm tra xe khách mang BKS 37B-016.02, do anh Lê Quốc Dũng (SN 1965, ở phường Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) điều khiển.

Gần 6.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện trên xe vận chuyển 5.870 bao thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất không có giấy tờ hợp lệ. Trong đó, lực lượng chức năng phát hiện có 1.920 bao thuốc lá điều nhãn hiệu esse LIGHTS, 3.950 bao thuốc lá điều nhãn hiệu esse CLASSIC.

Theo lái xe khai số hàng trên được chở từ Nghệ An, đi thành phố Hải Phòng, toàn bộ số hàng hóa trên không có đầy đủ giấy tờ theo quy định của pháp luật.

Lực lượng CSGT kiểm đếm lô hàng

Trạm CSGT Quảng Xương, Phòng PC67, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bàn giao toàn bộ số hàng, phương tiện và đối tượng nói trên cho Đội Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thanh Hóa xử lý theo chức năng, thẩm quyền.

Duy Tuyên