Hỗ trợ tiền giúp thí sinh khó khăn dự thi THPT quốc gia

Hội Khuyến học huyện Phong Thổ và nhiều huyện khác của tỉnh Lai Châu đã lên phương án hỗ trợ tiền cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tham gia kỳ thi THPT quốc gia nhằm giúp các em có thêm kinh phí ăn ở, đi lại, yên tâm làm bài.

Cụ thể, Hội Khuyến học huyện Phong Thổ đã hỗ trợ 132 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tham gia kỳ thi lần này với số tiền 200.000 đồng/học sinh, giúp các em có thêm kinh phí ăn ở, đi lại, yên tâm làm bài.

Huyện Mường Tè hỗ trợ kinh phí cho 240 học sinh thuộc đối tượng là học sinh dân tộc thiểu số, mức hỗ trợ là 100.000đ/ngày/thí sinh; Huyện Nậm Nhùn cũng hỗ trợ 50.000đ/ngày/thí sinh; Huyện Sìn Hồ hỗ trợ kinh phí cho 375 học sinh thuộc đối tượng là học sinh bán trú và học sinh thuộc diện hộ nghèo với số tiền 180.000đ/học sinh.

Huyện Than Uyên đang xây dựng kế hoạch hỗ trợ kinh phí cho học sinh ở xa từ 10km trở lên là 120.000đ/học sinh/ngày.

Được biết, năm nay, tỉnh Lai Châu có 3351 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó số học sinh lớp 12 là 2925 thí sinh, thí sinh tự do là 426.

Để đạt chất lượng cao nhất trong kỳ thi, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu đã cử hơn 10 giáo viên giỏi của tỉnh lên 4 trường khó nhất để hỗ trợ ôn thi THPT Quốc gia cho học sinh. Thời gian hỗ trợ chỉ từ 1 - 2 tuần.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lai Châu đã đi khảo sát nhiều huyện trong tỉnh và yêu cầu các nhà trường, chính quyền địa phương quan tâm đến công tác vệ sinh môi trường trong và ngoài khu vực thi.

Phối hợp với phụ huynh học sinh động viên các em ôn thi khoa học, ăn uống nghỉ ngơi hợp lý để giữ gìn sức khỏe, giữ tâm thế bình tĩnh, tự tin bước vào kỳ thi, tuyệt đối không vi phạm quy chế thi.

Các phòng, ban, ngành của huyện tăng cường công tác tuần tra đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trước, trong và sau kỳ thi; đảm bảo cung ứng điện liên tục, an toàn phục vụ kỳ thi… đảm bảo cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2017 diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và đạt kết quả cao nhất.

Trước đó, Sở GD&ĐT Lai Châu đã yêu cầu các trường THPT, giáo dục thường xuyên tổ chức tư vấn để học sinh chọn môn thi theo năng lực và thế mạnh, tập trung bồi dưỡng kiến thức cho học sinh; cách làm bài trắc nghiệm, bài thi tổ hợp trực tiếp cho thí sinh.

Bám sát cấu trúc bộ đề thi minh họa năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo để hướng dẫn chi tiết, cụ thể học sinh ôn tập và phương pháp làm bài thi nhằm nâng cao chất lượng làm bài và hạn chế tối thiểu thí sinh bị điểm liệt trong từng bài thi, từng môn thi thành phần của kỳ thi.

Hồng Hạnh