5 bánh heroin trên xe khách đi về hướng biên giới

Người đàn ông mới mãn hạn tù tiếp tục tham gia đường dây buôn bán ma tuý liên tỉnh.

Công an tỉnh Ninh Bình đang tạm giữ nghi can Lương Văn Thiên (39 tuổi, quê ở xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) để điều tra hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Nhà chức trách cho hay, khuya ngày 15/6, Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy Công an Ninh Bình phối hợp với nhiều đơn vị nghiệp vụ khác chặn kiểm tra xe khách biển số Quảng Ninh lưu thông hướng nam bắc tại địa bàn TP Tam Điệp.

Thiên ôm túi đồ khư khư với nhiều biểu hiện khả nghi nên bị lực lượng chức năng khám xét. Trong ba lô, cảnh sát tìm thấy 5 bánh heroin (trọng lượng hơn 1,7 kg).

Tại cơ quan điều tra, nghi can khai đang vận chuyển hàng trắng về biên giới phía Bắc tiêu thụ. Không dùng xe cá nhân như các thương vụ khác, người này bắt xe khách vãng lai nhằm qua mặt các cơ quan chức năng.

Thiên từng lĩnh án 14 năm tù về tội mua bán và chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy, mới mãn hạn tù.

Lam Sơn