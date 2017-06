Vụ 2 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai: Chuyến xuất ngoại không thành

Thấy vợ kéo hành lý ra taxi để đến sân bay cùng câu nói “sẽ không về nữa”, người chồng điên tiết lao đến, dùng dao đâm chết vợ. Khi mẹ vợ lao vào can ngăn cũng chịu chung số phận với con gái mình.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án mạng

Đến chiều nay (18/6), các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai và Công an huyện Nhơn Trạch đã hoàn tất việc khám nghiệm tử thi, bàn giao thi thể chị Nguyễn Thị Kiều (39 tuổi) và bà Lý Thị Hồng (mẹ ruột chị Kiều) cho gia đình lo hậu sự. Cùng thời gian này, nghi phạm Nguyễn Ngọc Dũng (51 tuổi, chồng chị Kiều) đang được tạm giữ tại Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai để phục vụ công tác điều tra vụ án.

Chiều 18/6, người thân đang lo hậu sự cho mẹ con chị Kiều tại nhà riêng ở ấp Cát Lái, xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch.

Vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại khu vực bến phà Cát Lái (phía bờ Nhơn Trạch), ấp Cát Lái, xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch khiến người dân địa phương vô cùng bàng hoàng; không ít người bày tỏ sự thương tiếc các nạn nhân và cho biết chị Kiều là người con gái hiếu thảo, chịu nhiều cơ cực, thậm chí phải bôn ba xứ người để kiếm tiền lo cho chồng con và gia đình của mình.

Những người hàng xóm và bạn bè bày tỏ sự thương tiếc chị Kiều và cho biết chị là người con hiếu thảo, sống có trách nhiệm với gia đình.

“Số của chị ấy khổ từ nhỏ khi một tay gánh vác chuyện gia đình. Cha mất sớm, mẹ bệnh tật nên chị Kiều làm bất cứ việc gì kể cả làm thuê mướn, buôn bán ở bến phà kiếm tiền cùng anh để nuôi mẹ và mấy đứa em”, chị Linh, người bạn cùng xóm với nạn nhân Kiều, kể lại.

Theo những người dân địa phương, vì hoàn cảnh gia đình nên chị Kiều có chồng sớm và lấy người đàn ông từng có một đời vợ và lớn hơn mình hàng chục tuổi, đó là Nguyễn Ngọc Dũng (tự Hùng mã tấu).

Gánh nặng đè thêm lên đôi vai người phụ nữ khi đứa con gái duy nhất chào đời và người chồng lâm cảnh thất nghiệp. Sau khi con gái trưởng thành, chị Kiều đã xuất ngoại sang Malaysia để đi làm và từ đó, cuộc sống của gia đình từ chồng con, đến mẹ ruột đều phụ thuộc vào số tiền hàng tháng chị Kiều gởi về.

Mới đây, chị Kiều về thăm mẹ và vợ chồng con gái cùng đứa cháu ngoại (con gái của chị Kiều vừa có con nhỏ) và suốt thời gian ở nhà, giữa chị Kiều và Dũng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, thậm chí có lúc Dũng đe dọa sẽ giết vợ.

Người thân được Công an bàn giao những tư trang, giấy tờ của chị Kiều chuẩn bị cho chuyến xuất ngoại nhưng không thành.

Rạng sáng 18/6, chị Kiều chuẩn bị hành lý và gọi taxi để ra sân bay, trở lại Malaysia làm việc dù trước đó người chồng đã gay gắt ngăn cản, không cho đi. Lúc này, Dũng hỏi vợ chừng nào về và nghe vợ nói “không về nữa”, Dũng đã điên tiết, lao vào dùng dao đâm nhiều nhát khiến chị Kiều gục tại chỗ. Chứng kiến cảnh con rể giết con gái mình, bà Hồng (mẹ chị Kiều) lao vào can ngăn, truy hô cầu cứu và cũng bị Dũng dùng dao đâm chết tại chỗ.

Rất đông người dân địa phương chứng kiến vụ trọng án.

Sau khi gây án, Dũng thản nhiên ra trước hiên nhà ngồi hút thuốc. Đúng lúc này, thấy người chạy taxi tên Thanh, đến đón chị Kiều ra sân bay đi vào, nghi can Dũng đã cho biết mình vừa giết vợ và mẹ vợ rồi kêu người tài xế này lên Công an xã Phú Hữu báo tin giúp.

Ngay khi Công an xã có mặt, Dũng đã bàn giao hung khí gây án và thừa nhận mình vừa gây ra vụ án mạng nghiêm trọng. Sau đó đối tượng được lực lượng Công an di lý về Cơ quan điều tra để tiếp tục ghi lời khai, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đăng Lê