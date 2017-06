Truy tố ổ nhóm gồm 4 đối tượng chuyên trộm cắp xe máy

Từ việc phát hiện, bắt giữ đối tượng chuyên tiêu thụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), công an tỉnh Quảng Ninh đã lần ra và triệt phá một ổ nhóm chuyên trộm cắp xe máy trên địa bàn tỉnh.

Ổ nhóm chuyên trộm cắp xe máy và tiêu thụ vừa bị triệt phá (ảnh công an cung cấp)

Từ trình báo bị mất xe của 1 người dân

PC45 Công an tỉnh Quảng Ninh vừa cho biết, đơn vị đã hoàn thành Bản kết luận điều tra, chuyển Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị Truy tố 4 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Thành (SN 1987), Vũ Văn Thành (SN 1990), Nguyễn Văn Tĩnh (SN 1994) và Nguyễn Văn Tiến (SN 1995), cùng ở TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh về tội “Trộm cắp tài sản” và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo hồ sơ tại cơ quan công an, khoảng cuối tháng 8/2016, Công an TP. Cẩm Phả nhận được đơn trình báo của Nguyễn Tiến Dũng (SN 1987, ở phường Cẩm Thịnh, TP. Cẩm Phả) về việc bị mất 1 chiếc xe máy nhãn hiệu Srius. Qua đó, Công an Cẩm Phả đã truy xét, phát hiện và thu giữ chiếc xe này tại nhà của Nguyễn Văn Thành, ở phường Hà Tu, TP. Hạ Long.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Thành, lực lượng công an phát hiện nơi đây chính là “lò” chuyên tiêu thụ xe gian và thu giữ thêm 2 xe máy, 14 BKS và một số vật dụng của xe máy.

Tại cơ quan công an Thành bước đầu khai nhận, số xe máy thu giữ tại nhà Thành là do một ổ nhóm chuyên trộm cắp mang đến đưa Thành tiêu thụ. Trước đó Thành đã từng tiêu thụ nhiều xe máy do đường dây này mang đến chứ không chỉ 3 chiếc xe máy trên.

Thành cũng khai nhận thêm, sau khi nhận xe, Thành trả tiền cho các đối tượng rồi bắt tay vào đại tu những chiếc xe này, sao cho khác với chiếc xe trước khi nhận tiêu thụ, rồi mới đem bán.

Cụ thể, Thành thay biển số, thay ổ khóa, tháo và thay thế một số phụ tùng của xe… sau đó mới đem bán cho một số đối tượng ở TP. Hạ Long.

Đến xóa sổ cả nhóm chuyên trộm cắp xe máy

Căn cứ các tài liệu thu thập được, công an TP. Cẩm Phả đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Nguyễn Văn Thành.

Tuy nhiên qua xác minh nguồn gốc các xe máy và BKS đã thu được, công an TP. Cẩm Phả xác định nhiều vụ trộm cắp ổ nhóm trên thực hiện ở địa bàn khác thuộc tỉnh nên đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến PC45 để điều tra theo thẩm quyền.

Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ, PC 45 đã vào cuộc điều tra và xác định ổ nhóm chuyên trộm cắp xe máy trên gồm: Vũ Văn Thành, Nguyễn Văn Tĩnh và Nguyễn Văn Tiến. PC 45 đã vận động các đối tượng này ra đầu thú. Sau khi được vận động, cả 3 đối tượng đã ra đầu thú tại PC 45.

Chỉ trong thời gian ngắn, ổ nhóm này đã trộm cắp, tiêu thụ nhiều xe máy (ảnh minh họa)

Tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận, do bản thân đều không có nghề nghiệp ổn định nhưng lại thích chơi bời và có tiền tiêu xài nên đã rủ nhau trộm cắp xe máy. Về phương thức hoạt động, ổ nhóm này cũng tổ chức rất bài bản.

Cụ thể, chúng thường đi thành nhóm 2 người, lượn lờ khắp các địa bàn từ thị xã Quảng Yên đến TP. Hạ Long và TP. Cẩm Phả để tìm cách trộm xe. Khi phát hiện chủ xe hớ hênh là chúng dừng xe ở gần đó rồi tiến lại gần quan sát, dùng vam phá ổ khóa điện (nếu cần) rồi dắt xe đi một đoạn mới nổ máy chạy thẳng về giao cho Nguyễn Văn Thành tiêu thụ.

Với phương thức, thủ đoạn như trên, chỉ trong vòng 5 tháng (từ tháng 3 - 8/2016), ổ nhóm này đã trộm cắp rất nhiều xe máy và tiêu thụ trót lọt.

Các đối tượng cũng khai nhận, những chiếc xe trộm cắp mang tới cho Nguyễn Văn Thành, sẽ được đối tượng này trả khoảng từ 4 - 6 triệu đồng/xe, tùy theo từng loại. Toàn bộ số tiền có được cả ổ nhóm đã tiêu xài hết.

An Nhiên