Mưa giông kéo dài ở miền Bắc 3 ngày tới

Hôm nay, miền Bắc tiếp tục mưa lớn trên diện rộng, lũ quét và sạt lở đất có nguy cơ xảy ra đặc biệt ở các tỉnh miền núi.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp hội tụ gió trên cao nên Bắc Bộ tiếp tục có mưa lớn diện rộng. Trong cơn giông có khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, rủi ro thiên tai cấp độ 1.

Mưa kéo dài đến 20/6 với lượng phổ biến 150-200mm, có nơi trên 250mm. Khu vực Hà Nội và các tỉnh đồng bằng mưa ít hơn, phổ biến 50-150m.

Do có mưa nên nền nhiệt khắp miền Bắc khá mát mẻ, nhiệt độ phổ biến khoảng 28-32 độ C, ban đêm 23-27 độ C.

Ảnh minh họa: Bá Đô

Các tỉnh Trung Bộ giảm bớt nắng nóng, ngày có mưa vài nơi. Nhiệt độ cao nhất phổ biến mức 32-35 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất khoảng 25-28 độ C, cao nhất 32-35 độ C

Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở một số khu vực của các tỉnh như Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang.