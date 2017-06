Đạo diễn 'Rocky', ‘The Karate Kid’ qua đời vì ung thư tụy

Nhà làm phim Mỹ John G. Avildsen mất ở Los Angeles ngày 16/6 (giờ địa phương), thọ 81 tuổi.

Hiệp hội Đạo diễn Mỹ chia sẻ: “Chúng tôi vô cùng đau buồn khi hay tin đạo diễn được yêu mến John Avildsen qua đời. Bộ phim kinh điển Rocky của ông đã vang danh trong nền văn hóa của chúng ta như một câu chuyện đại diện cho những người yếm thế. Tinh thần này được lặp lại trong các phim khác của ông như Save the Tiger và loạt phim The Karate Kid”.

* John G. Avildsen nhận giải Oscar

John G. Avildsen là đạo diễn phim Rocky (1976) xoay quanh chủ đề đấm bốc, có sự tham gia của siêu sao Sylvester Stallone. Tác phẩm giúp ông giành giải Oscar “Đạo diễn xuất sắc”. Năm 2006, Avildsen chia sẻ lúc đầu ông không hứng thú về một phim về đấm bốc, nhưng kịch bản - do chính Stallone chắp bút - khiến ông xúc động. Đạo diễn không thực hiện phần hai mà theo đuổi một dự án khác. Sau này, ông thừa nhận đó là một sai lầm lớn, vì Rocky II (1979) cũng gây tiếng vang khi ra mắt.

Năm 1983, Avildsen được đề cử Oscar với phim tài liệu ngắn Traveling Hopefully. Xuyên suốt sự nghiệp đạo diễn với 30 tác phẩm, ông nhiều lần thực hiện phim về sự vươn lên của những người yếm thế trong xã hội. Điều này khiến giới điện ảnh đặt cho ông biệt danh là “Vua của người yếm thế” (King of the Underdogs).

John G. Avildsen (trái) và Sylvester Stallone.

John G. Avildsen sinh năm 1935 ở Illinois (Mỹ). Ông bắt đầu sự nghiệp với vai trò nhà quay phim trong thập niên 1960, trước khi thực hiện phim điện ảnh đầu tay Turn on to Love (1969).

Năm 2016, phim tài liệu John G. Avildsen: King of the Underdogs về cuộc đời ông được ra mắt. Trong tác phẩm này, Sylvester Stallone, đạo diễn lừng danh Martin Scorsese cùng nhiều nghệ sĩ tên tuổi khác chia sẻ về kỷ niệm làm việc chung và tầm ảnh hưởng của Avildsen.

Ân Nguyễn