Diễn viên qua đời khi phim đang phát sóng

Nữ diễn viên "Cô nàng ngổ ngáo" phiên bản truyền hình vừa qua đời vào tối 16/6 vì nhiễm

Báo Mydaily đưa tin nữ diễn viên gạo cội Yoon So Jung qua đời vào tối 16/6 vì nhiễm trùng máu, hưởng thọ 73 tuổi. Sự ra đi của bà khiến nhiều người bàng hoàng bởi dù đã ở tuổi xưa nay hiếm nhưng Yoon So Jung luôn khỏe mạnh, tích cực tham gia đóng phim.

Bộ phim Công chúa ngổ ngáo có sự góp mặt của bà hiện vẫn phát sóng trên đài SBS. Phim được thực hiện theo cách "vừa chiếu vừa quay" nên ê-kíp sẽ phải tìm người thay thế vai trò của Yoon So Jung.

"Đây là điều không hề đơn giản với đội ngũ làm phim", đại diện đoàn cho biết. Công chúa ngổ ngáo là phiên bản cổ trang của tác phẩm điện ảnh Cô nàng ngổ ngáo từng tạo cơn sốt lớn khắp châu Á vào năm 2001.

Hình tượng của bà Yoon So Jung trong phim Công chúa ngổ ngáo. Ảnh: SBS.

Nghệ sĩ Yoon So Jung sinh năm 1944 tại Hàn Quốc. Bà khởi nghiệp từ năm 1961, tham gia rất nhiều phim truyền hình cùng điện ảnh. Dù tuổi cao, bà vẫn được khán giả yêu thích nhờ các phim Cheongdamdong Alice, Nữ thần hôn nhân, Công chúa ngổ ngáo, Vua và chàng hề.

Về đời tư, bà kết hôn với diễn viên Oh Hyun Kyung từ năm 1968 và có hai người con. Nữ diễn viên Oh Ji Hye của phim Ngày xuân là con gái Yoon So Jung.

Lễ viếng bà bắt đầu từ ngày hôm nay đến hết ngày 20/6, tại bệnh viện St.Mary. Ảnh: Newsen.

Đại diện nghệ sĩ cho biết lễ tang bà Yoon So Jung diễn ra từ ngày 17/6 đến hết ngày 20/6 tại nhà tang lễ Bệnh viện St.Mary Seoul.

Theo Zing